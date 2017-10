LINO BANFI/ “Craxi mi voleva senatore” (Celebration)

Il celebre attore pugliese Lino Banfi questa sera è ospite su Rai 1 nel programma Celebration condotto dalla coppia composta da Neri Marcorè e Serena Rossi.

28 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Lino Banfi a Celebration

UNA MANCATA CARRIERA POLITICA

Nella terza puntata di Celebration è attesto ospite uno degli attori italiani più amati di sempre: Lino Banfi. Protagonista di numerosi film cult come L’allenatore nel pallone o Al Bar dello Sport e della longeva serie tv Un medico in famiglia, l’attore pugliese ha sempre saputo divertire il pubblico con le sue straordinarie gag rimaste nella storia dello spettacolo nostrano. In un recente intervento al Senato in occasione della Festa dei Nonni, tuttavia, Lino Banfi ha confessato di aver potuto avere anche un’esperienza politica e che negli anni Ottanta Bettino Craxi lo avrebbe voluto proprio nel Senato. Queste le parole di Banfi: “Un pezzo grosso di cui non posso fare il nome si chiamava Bettino, mi disse una volta: Lino, vuoi fare il senatore? Ti eleggono in Puglia. E io dissi: ma Bettino, io devo far ridere... E lui: perché, noi no?”.

LINO BANFI E LA POLEMICA CON LA RAGGI

Lino Banfi, per via di alcune dichiarazioni rilasciate in occasione di una puntata del talk show Di Martedì in cui ha parlato di ‘degradino’ in cui verserebbe attualmente la città di Roma, è stato letteralmente attaccato dai soliti haters sul mondo dei social. Sulla vicenda ha quindi voluto far chiarezza lo stesso Banfi che alla redazione de Il Messaggero ha sottolineato: “Io sono un attore e non volevo innescare chissà quale polemica, in televisione ho dato una botta al cerchio e una alla botte. E in fin dei conti che cosa avevo detto di sbagliato. Allora, vivo a Roma da 55 anni, sono romanista, e amo questa città. I topi? Ci sono sempre stati. Se adesso sono più grassi o più magri non lo so, raghezzi era pure una battuta. Raggi è una brava ragazza, anzi appena eletta festeggiò il mio compleanno. Un gesto che apprezzai, adesso aspetto che mi dia la cittadinanza onoraria, le chiavi della città, un po' come Alberto Sordi, il nostro maestro. Ci tengo. Perché amo Roma, da sempre. Altrimenti sarei tornato nella mia Puglia, visto che ho deciso di investire sul settore agroalimentare. Invece non è così, sto qui”.

