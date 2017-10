Levante VS Fedez/ Video: “Guarda che bambino che sei, sei piccolo”. Il rapper smette di seguirla sui social

Levante contro Fedez nel primo live di X Factor 11: nel video del fuorionda, lei gli dà del bambino, lui parla di vendetta personali e smette di seguirla sui social.

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Levante e Fedez

I live di X Factor 11 sono cominciati con il botto. Durante la prima puntata in diretta, tra Levante e Fedez sono volate scintille. Tutto è accaduto durante la pausa pubblicitaria quando i due si sono scambiati delle battute a causa delle diverse opinioni sulle esibizioni viste fino a quel momento. Nel video pubblicato da Sky, Levante sbotta contro Fedez: “Guarda che bambino che sei, sei piccolo”, dice la cantante ritendendo che il rapper non sia in grado di accettare una critica sulle sue scelte. Fedez risponde con un mezzo sorriso per poi lasciare lo studio durante la pausa pubblicitaria. Levante, da parte sua, parla con Manuel Agnelli a cui ribadisce di non essere arrabbiata ma di aver risposto semplicemente a tono. Il leader degli Afterhours, però, le dice che dalle sue parole è emerso il contrario. Fedez, invece, tornando in studio ammette di aver visto nelle parole di Levante una piccola vendetta, a cosa si riferirà? Andiamo a scoprirlo.

LEVANTE VS FEDEZ: COMINCIA LA GUERRA?

Negli scorsi giorni, prima dell’inizio dei live, Fedez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con Levante. Nell’immagine in questione, i due sorridevano e sembravano molto complici. In poche ore, la foto aveva raggiunto migliaia di like, salvo poi sparire dal profilo del rapper. Selvaggia Lucarelli aveva così ipotizzato una presunta scenata di gelosia di Chiara Ferragni che, non avendo gradito l’immagine, aveva chiesto al fidanzato di rimuoverla. La questione ha fatto rapidamente il giro del web ed oggi torna d’attualità. Il motivo? Dopo il primo live di X Factor 11, Fedez ha smesso di seguire sui social Levante. La decisione sarà arrivata dopo la discussione avuta con la collega durante il primo live del talent show di Sky o sotto ci sarà la voglia di non far arrabbiare la fidanzata? Il mistero è servito. Nel frattempo, però, Levante continua a seguire sia Fedez che la Ferragni. Cliccate qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.