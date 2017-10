Lite Ignazio Moser e Luca Onestini/ L'ex tronista: "Sei pesante, pian piano vieni fuori" (Grande Fratello Vip)

Ignazio Moser e Luca Onestini, scoppia la lite nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. L'ex tronista contro il ciclista: "Sei pesante, piano piano vieni fuori!"

28 ottobre 2017 Anna Montesano

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Stavolta i protagonisti del nuovo scontro sorto nella Casa più spiata d'Italia sono Luca Onestini e Ignazio Moser. Tutto nasce da un comportamento del ciclista che non viene mandato giù dall'ex tronista di Uomini e Donne, stanco di essere bersagliato dai commenti goliardici dell'amico e, con lui, anche da altre persone che lo spalleggiano. Ma non è tutto perchè, a detta di Luca, Ignazio avrebbe messo zizzania con Daniele Bossari, riportandogli cose non vere. Da qui Onestini ha deciso di affrontare Moser e, come riporta Fanpage, è così sbottato: "Sei pesante. Pian piano vieni fuori. Adesso viene Daniele e gli dici che ho dato addosso a lui e non è vero. Non è uno scherzo. Se è continuo e reiterato non è più uno scherzo. Non mi fa ridere".

AMICIZIA IN PERICOLO TRA IGNAZIO E LUCA?

Non si sono fermate qui le dichiarazioni di Luca Onestini, che ha poi aggiunto: "Sono stronz*** però dopo un po' stancano. Mi dà fastidio che vieni qua e dici ‘Che umiliazione'. Io scherzo e rido ma lo faccio da solo. Non mi metto mai con quattro, cinque persone a dare addosso a una persona". Per Luca quella che gli si è presentata questa sera è stata una brutta scena e va ad aggiungersi ad una serie di piccoli gesti, a suo dire, fastidiosi. Non è mancata la risposta di Ignazio, che ha replicato: "Non pensavo fossi così permaloso. Mi vergogno di quello che stiamo dicendo, stiamo parlando del gioco dei tappi. Ti rendi conto del motivo per cui ti stai arrabbiando? Nessuno si è messo d'accordo per darti addosso". Una lite, insomma, nata da un gioco ma si sa che nella Casa del Grande Fratello anche un gioco può diventare motivo di litigio.

© Riproduzione Riservata.