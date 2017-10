MAXIMUM RISK/ Su Rete 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 28 ottobre 2017)

Il film Maximum Risk va in onda questa sera, sabato 28 ottobre 2017, alle 21.15 su Rete 4. Il protagonista dell'action movie è Jean-Claude Van Damme. Il regista Ringo Lam.

Maximum Risk su Rete 4

NEL CAST JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Rete 4, nella prima serata del 28 ottobre alle 21.15, si gioca la sua carta nello share di giornata con l'action-movie Maximum Risk, pellicola del 1996 diretta dal regista cinese Ringo Lam, specializzato in cinema d'azione nel quale le arti marziali si collocano nelle scene con il classico stereotipo del genere. Ringo Lam è un regista davvero di settore, il quale ha successivamente diretto di nuovo l'attore Jean-Claude Van Damme (protagonista di Maximum risk) nel lungometraggio, tutto urla e calci volanti del 2003, Hell - Esplode la furia. Assieme a Jean-Claude Van Damme, in questa pellicola si segnala la presenza della bella modella e attrice canadese Natasha Henstridge, da ricordare in alcune pellicole come Species III e Impatto dal Cielo. Assieme alla coppia anche l'attore Zach Grenier, americano, cresciuto nel cinema d'azione poliziesca o thriller, presente in alcune pellicole di successo come Fight Club, Donnie Brasco e al RoboCop del 2014 diretto da Jose Padilha.

MAXIMUM RISK, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia in medias res: Mikhai (Jean-Claude Van Damme) fugge con una rocambolesca sequenza di scappatoie automobilistiche tra le vie di Ville-Franche, un piccolo paesino nel sud francese, non lontano dalla Costa azzurra.Cresciuto in una famiglia adottiva, Mikhai fu abbandonato dalla madre in tenera età (Stéphane Audran), della sua vita non ha fatto altro che costruirle attorno violenza e malavita, essendo cresciuto nelle squadre malviventi della Mafia Russa newyorkese, Little Odessa in gergo criminale. Mikhai ha però un fratello gemello, Alain (Jean-Claude Van Damme) - il suo doppelgänger - un onesto poliziotto a Nizza. Mikhai riesce a fuggire dagli inseguitori ma la sua corsa termina con un incidente frontale che lo catapulta contro il parabrezza al termine della fuga. L'incidente è mortale e Mikhai termina la sua vita sulla strada, come lo è sempre stata la sua vita, sulla strada e nel sangue. Alain viene a sapere dell'esistenza di un gemello ucciso dalla criminalità. In nome del sangue, nonostante non avesse conosciuto il gemello, il poliziotto nizzardo parte alla volta degli Stati Uniti alla ricerca delle tracce della vita del suo fratello appena morto, di chi lo inseguiva e per quali motivi, in un crescendo di colpi di scena e vendette. Il finale è tutto calci e colpi di alta scuola marziale.

