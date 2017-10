MICHELE ZARRILLO/ "Dopo l'infarto ho temuto di non tornare a cantare!" (Celebration)

Il cantante Michele Zarrillo è tra i protagonisti di questo terzo appuntamento di Celebration in onda su Rai 1 e dedicato alle Grandi Voci della storia della musica.

28 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Michele Zarrillo a Celebration

LA SUA SECONDA VITA

La terza puntata di Celebration è dedicata alla Grandi Voci e Michele Zarrillo decisamente non esula da questa definizione. Infatti il cantante romano è tra gli ospiti di questo appuntamento a conferma di come questo 2017 lo abbia visto eccezionale protagonista a partire dal suo ritorno in grande stile a Sanremo a circa 4 anni a distanza dall’attacco cardiaco. Una sorta di seconda vita non solo artistica per Zarrillo come lui stesso l'ha definita in una intervista rilasciata al portale Leggo prima dell’esperienza a Sanremo 2017: “Per qualche tempo, ho pensato davvero che non sarei più tornato a fare musica, ma poi la stessa musica mi ha in qualche modo salvato la vita, diventando qualcosa di terapeutico, giorno dopo giorno.. Dormivo poco, fumavo tanto.. Il medico mi disse che dopo l'infarto avrei dovuto vivere diversamente e così mi sono preso un periodo sabbatico. Per me è stata l'occasione per riscoprire una seconda vita”. Non resta che gustarci la performance che ci regalerà questa sera.

LA CARRIERA DI MICHELE ZARRILLO

Michele Zarrillo è nato a Roma il 13 giugno del 1957 nel quartiere di Centocelle da padre di origini potentine e madre salernitana. Nei primi anni Settanta incomincia ad avvicinarsi al mondo della musica nelle vesti di chitarrista per il gruppo dei Semiramis con i quali ha inciso un album. Dopo altre esperienze in altri gruppi, a fine anni Settanta inizia l’esperienza da solista prima con il nome d’arte di Andrea Zarrillo e quindi con il suo vero nome. Nel 1979 si impone a Castrocaro con il brano Indietro no per poi scrivere un paio di pezzi per alcuni importanti artisti come Ornella Vanoni e Renato Zero. Nel 1981 è protagonista a Sanremo con il brano Una rosa blu, per poi farvi ritorno nel 1987 con la bellissima canzone La notte dei pensieri. Da qui in avanti la sua carriera è in continua ascesa. Per quanto riguarda la vita privata, ha tre figli: Valentina, Luca e Alice.

© Riproduzione Riservata.