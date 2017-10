Marco Baldini / "Ho imparato a ringraziare e a chiedere perdono, ora vorrei avere un figlio" (Sabato Italiano)

Marco Baldini a Sabato Italiano: il conduttore radiofonico ha raccontato i suoi problemi per la ludopatia. "Ho imparato a ringraziare e a chiedere perdono, ora vorrei avere un figlio"

28 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Marco Baldini a Sabato Italiano

Marco Baldini a Sabato Italiano: il conduttore radiofonico è ospite di Eleonora Daniele per raccontare la sua rinascita. Il conduttore radiofonico ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, soffermandosi sui momenti più difficili che ha affrontato e sul percorso intrapreso per lasciarseli alle spalle. «A causa della ludopatia ho perso tutto: soldi, successo e amici, anche affetti. Ho imparato a dire grazie a quei pochi amici che mi sono rimasti vicino, a quelle poche persone che mi stanno facendo lavorare. Ho chiesto perdono a chi ho tradito con il mio comportamento, a chi ha lavorato con me e ho deluso, ad ogni singola persona che ho danneggiato», ha detto Baldini parlando allo specchio. In effetti il peggio sembra essere passato per Baldini, che ha ritrovato l'amore.

Qualche mese fa in una diretta Facebook ha ufficialmente presentato la sua nuova compagna, una giovane donna bionda di nome Aurora. Il volto della fidanzata non è stato svelato in quell'occasione, ma sui social circolano già molte foto della coppia. Il 18 luglio scorso hanno festeggiato il loro primo anniversario. «Ora ho una nuova compagna, spero di avere un figlio a cui presentare un uomo nuovo. Ora saprei cosa insegnarli», ha aggiunto Marco Baldini a Sabato Italiano. L'ex spalla di Fiorello ha dunque ritrovato la serenità, chissà se proprio per merito di questa donna. Inoltre, ha trovato lavoro: è speaker di TmwRadio ed è direttore creativo dei canali radio e tv di un'azienda di cui non ha fatto il nome.

IL DOLORE DELL'EX MOGLIE DI MARCO BALDINI

Nei mesi scorsi l'ex moglie, Stefania Lillo, ha raccontato la sua difficile storia in televisione. Nello studio di Domenica Live aveva parlato della ludopatia dell'ex marito, uno dei tanti problemi affrontati dal conduttore radiofonico Marco Baldini. «È stato uno stupido ha rovinato tutto quello che aveva. La mia colpa è stata quella di non capire quanto fosse grave il problema. Io ho voluto non vedere come la maggior parte delle persone. Per amore sei disposta a non vedere. Lo ho aiutato anche per la voglia di farcela a portarlo fuori dall'inferno e avere insieme una famiglia normale», aveva raccontato Stefania Lillo nello studio di Barbara d'Urso. Dopo tre anni di separazione la donna ha trovato la fora per uscire allo scoperto e raccontare la fine del suo matrimonio con Marco Baldini. «Per anni mi sono vergognata, mi sentivo il carnefice. Poi ho capito che ero una vittima», concluse Stefania Lillo.

