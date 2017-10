Marina Occhiena/ "Mai stata cacciata dai Ricchi e Poveri, sono falsità dei giornali..." (Sabato Italiano)

Nella puntata di questo pomeriggio di Sabato Italiano, il rotocalco condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, sarà in studio la cantante ex ed voce dei Ricchi e Poveri, Marina Occhiena

28 ottobre 2017 - agg. 28 ottobre 2017, 16.18 Raffaele Graziano Flore

Marina Occhiena, in posa (Facebook)

Tra gli ospiti principali dell’odierna puntata di Sabato Italiano, il programma diventato un appuntamento fisso del weekend sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, ci sarà anche Marina Occhiena, la cantante celebre soprattutto per via del suo storico sodalizio artistico con la band dei Ricchi e Poveri. Presente nel salotto patinato di Eleonora Daniele, la 67enne artista originaria di Genova ha affrontato, assieme alla showgirl Justine Mattera e a Iva Zanicchi (che era in collegamento) un tema di grande attualità, vale a dire il modo in cui oggi star dello spettacolo e in generale gli artisti sono sotto l’occhio del “Grande Fratello” non solo televisivo ma anche del web: tuttavia la Occhiena porta in trasmissione un punto di vista originale, spiegando che le polemiche e il gossip di tipo scandalistico era molto in voga anche quando lei era giovane. “Ricordo che si andava in spiaggia tranquillamente in topless e nessuno si scandalizzava, mentre adesso si fa polemica per delle cose che non esistono” afferma l’ex vocalist dei Ricchi e Poveri.

LA SUA VERSIONE SULL'ADDIO AI "RICCHI E POVERI"

E proprio nel corso della sua ospitata a Sabato Italiano, la cantante ligure Marina Occhiena ha avuto anche modo di tornare sulla oramai lunghissima querelle che da anni va avanti dopo la sua traumatica uscita dalla band dei Ricchi e Poveri. Parlando di questo con la conduttrice Eleonora Daniele, e puntualizzando sul fatto che spesso è anche la stampa a scrivere cose inesatte e a fomentare il suddetto sistema di cui sopra, ha affermato che non è stata “mai cacciata dal gruppo” ma di essersene andata di sua spontanea volontà: “In realtà è stato proprio il contrario di quanto si è scritto: io ho deciso di fare una scelta di vita ed è stata colpa tutta dei giornali in quella circostanza”, ricordando non solo un periodo costellato di dissapori ma anche di polemiche, prima che in studio non parta una breve clip che ripercorre alcuni momenti salienti della sua carriera, a partire dal suo esordio nello storico complesso formatosi nel 1968 a Genova e al quale disse addio nel 1981 con una decisione inaspettata e che ancora oggi divide i fan della band

