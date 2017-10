Nina Moric/ Alfonso Signorini Vs Giulia De Lellis? "Ha fatto benissimo" (Grande Fratello Vip 2017)

Sembra proprio che Nina Moric sia ormai una fan del Grande Fratello Vip e che continui, con piacere, a giudicare quello che succede dentro e fuori la casa.

28 ottobre 2017 Hedda Hopper

Alfonso Signorini contro Giulia de Lellis

Nina Moric è ormai l'opinionista vip del Grande Fratello e di continuo usa i social per commentare quello che succede dentro e fuori la casa di Cinecittà. Nei giorni scorsi proprio lei ha lanciato il dubbio sulla sessualità di Luca Onestini e Ignazio Moser lasciando intendere chiaramente che i due siano gay, ma adesso è tornata su un altro tasto dolente della scorsa diretta, ovvero quella che ha visto Alfonso Signorini di nuovo contro Giulia de Lellis. I due non se le sono certo mandati a dire anche se, secondo i bene informati, sembra che i loro attriti siano da ricercare in un no dei Damaellis ad un'intervista a Chi a favore di un'ospitata in tv da Barbara D'Urso. Nina Moric ha voluto dire la sua dando ragione al direttore e torto a Giulia De Lellis ma non si è fermata qui, argomentando il suo pensiero e lasciando intendere che questo succede quando si sceglono alcuni protagonisti come la corteggiatrice.

NUOVA OPINIONISTA DEL REALITY SHOW?

A parlare del Grande Fratello, della lite e delle sue preferenze, è stata proprio Nina Moric che in un'intervista al settimanale Mia ha rivelato: "Ho letto delle uscite infelici di Giulia De Lellis, mi è venuta la pelle d’oca. Ha fatto benissimo Signorini ad arrabbiarsi, ma se metti quei personaggi dentro la Casa, non puoi aspettarti che intavolini discussioni sul ruolo di Hezbollah in Medio Oriente o che discutano sul fatto che stanno ritornando finalmente i Lupi a Roma". A quanto pare, però, lei non parla così per invidia o perché avrebbe voluto essere una protagonista del reality show ma solo come opinionista tant'è che si offre per questo ruolo sempre nella stessa intervista. Sarà ascoltata?

© Riproduzione Riservata.