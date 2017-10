Nina Verdelli / Chi è la fidanzata di Alessio Boni? È amore tra l'attore e la giornalista

Nina Verdelli, chi è la fidanzata di Alessio Boni? Il noto attore paparazzato a Milano con la giovane giornalista: tutti i dettagli di questo nuovo amore

28 ottobre 2017 Anna Montesano

Alessio Boni e Nina Verdelli (Vero)

Ormai non si nascondono più Alessio Boni e Nina Verdelli e anzi mostrano senza timore di essere una coppia. L'attore 51enne, tra i più affascinanti del panorama italiano, è stato di recente paparazzato dal settimanale Vero al fianco della giornalista a Milano, intenti a passeggiare l'uno tra le braccia dell'altra. Ma chi è Nina Verdelli? La si può certamente definire una "figlia d'arte" visto che sua madre è la famosa giornalista Cipriana Dall'Orto (ex direttore di Donna Moderna) da cui, molto probabilmente, ha ereditato la passione per la scrittura. Redattrice presso Glamour.it, Nina si racconta in poche righe: "Ho cominciato a scrivere da New York. E ho lasciato New York per fare della scrittura un mestiere. Rientrata a Milano, ho seguito il progetto editoriale per i 50 anni di Amica, prima di approdare a Glamour, nel maggio 2013. E forse, un giorno, questo mestiere mi riporterà là, dove ho iniziato".

UN AMORE APPENA NATO

Non è noto da quanto sia nata questa relazione tra la giornalista e il noto attore. Alessio Boni, beragamasco di nascita, non è mai stato sposato, né ha mai avuto figli. Solamente qualche mese fa, però, confidava il suo desiderio di metter su famiglia: «Sogno quattordici figli, una donna, un caminetto, tutti attorno alle piante che raccogliamo le olive a novembre», spiegava. Chissà che il momento giusto non arrivo proprio ora assieme alla sua nuova fiamma con la quale, come dimostrano gli scatti del settimanale Vero, c'è un gran feeling e una fortissima complicità!

© Riproduzione Riservata.