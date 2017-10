Oroscopo / Previsioni di oggi 28 ottobre 2017 di Paolo Fox a LatteMiele

Oroscopo oggi 28 ottobre 2017 di Paolo Fox, previsioni a LatteMiele:Acquario, Ariete, Cancro, Scorpione, Sagittario, Bilancia, Capricorno, Gemelli e tutti gli altri segni zodiacali.

28 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 28 OTTOBRE 2017

Ora passiamo ad analizzare i segni zodiacali uno per uno, seguendo l'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha avuto a disposizione il suo consueto spazio Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Il Sagittario vive due giornate che riportano alla mente le relazioni più importanti. Tutte le cose che fa devono essere gestite rapidamente. Questo momento é migliore per il lavoro. Ci vorrà un po' di prudenza per chi vive una storia ed è attratto da un'altra persona, bisogna assolutamente evitare di prendere delle scelte che si rischia di rimpiangere per davvero molto tempo. Per il Cancro non c'è tempo per amare oppure in questi giorni ha troppe cosa da fare. Attenzione ai rapporti di comunicazione, non tanto quelli verbali ma quelli istintivi. Se in questi giorni sente che qualcuno é lontano potrebbe arrabbiarsi, tuttavia la vita professionale può essere già in grande risalto.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele chi sale e chi scende. Momento difficile per l'Ariete che vede nel segno un Urano in ribellione. Deve cambiare qualcosa dal punto di vista professionale, perché in questo momento i nati sotto questo segno zodiacale non si sentono appagati. E' un momento in cui non ci si sente nemmeno tranquilli dal punto di vista dei soldi. Scende anche il Toro che ha un certo livore verso una persona che gli ha chiuso improvvisamente la porta in faccia. Forse sarebbe il caso di agire con più prudenza soprattutto in amore. Migliorano i Gemelli che hanno un bel cielo soprattutto per l'amore. Si deve credere nel futuro, perché solo questo può stimolare verso un futuro migliore dell'attuale presente. Il Cancro ha difficoltà di comunicazione, non riesce a farsi capire dagli altri e non ascolta chi gli da consigli. Forse a volta fermarsi a riflettere sarebbe la scelta giusta.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di oggi, sabato 28 ottobre 2017, dai segni in difficoltà. Lo facciamo riferendoci a quanto detto dal noto astrologo Paolo Fox nella sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Gli sbalzi d'umore regalano allo Scorpione dei problemi non facili da gestire. Si arriva da un periodo di crisi e disagio che ha regalato molte incertezze e nonostante si viva una buona reazione servirà del tempo per riprendersi del tutto. Il Toro vive di rancore questo periodo, un po' di nervosismo sta creando disagi col prossimo. Tutto però dipende solo ed esclusivamente dalla stanchezza e da troppi giorni non si riesce a trovare un momento di relax. Qualcuno sta vivendo le conseguenze di una scelta di lavoro che ha portato alcuni sensi di colpa difficili da digerire. Alcuni si sentono feriti da un rifiuto in amore, però bisogna essere prudenti nelle valutazioni senza complicarsi la vita con storie complicatissime.

