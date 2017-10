RON/ Il fratello Italo dietro alla sua passione per la musica (Celebration)

Il cantante italiano Ron è tra i protagonisti di questo terzo appuntamento di Celebration in onda su Rai 1 e dedicato alle Grandi Voci della storia della musica.

28 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Ron a Celebration

CONCERTO IN CANADA

Ron è uno dei protagonisti più attesi di questo terzo appuntamento con la trasmissione Celebration presentata da Neri Marcorè e Serena Rossi su Rai 1, dedicata alle Grandi Voci della musica. Un voce storica della musica nostrana capace di regalare al pubblico emozionanti esibizioni sulle note di brani come Vorrei incontrarti tra cent’anni, Piazza grande, Il gigante e la bambina, Una città per cantare, È l’Italia che va, Il mondo avrà una grande anima e moltissime altre ancora. In questo 2017 dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Ron ha dato vita ad un appassionante La forza di dire si Tour, toccando tantissime città italiane con concerto che hanno puntualmente richiamato migliaia di fan. Tra l’altro i prossimi due appuntamenti che vedranno Ron in concerto, saranno all’inizio del mese di Novembre nella regione canadese dell’Ontario. In particolare il 4 ed il 5 novembre, Ron sarà presente al Fallsview Casino Resort sulle famose cascate del Niagara per un appuntamento assolutamente da non perdere.

LA CARRIERA DI RON

Ron all’anagrafe Rosalino Cellamare è nato a Dorno il 13 agosto del 1953 nella splendida provincia di Pavia da padre di origini pugliesi. L’amore e la passione per la musica gli viene trasmessa dal fratello Italo, un ottimo pianista. Dopo aver partecipato negli anni Sessanta a diversi concorsi canori, viene messo sotto contratto dalla RCA Italiana con l’esordio discografico che di fatto avviene al Festival di Sanremo nel 1970 a soli sedici anni cantando in coppia con Nada il brano Pà diglielo a Mà. Nel 1971 presenta il suo primissimo successo ad Un disco per l’estate, ed ossia il brano Il gigante e la bambina che peraltro segna l’inizio di una lunga e proficua collaborazione artistica con Lucio Dalla. Verso la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta dopo anche una breve esperienza nel mondo della musica, Ron inizia a pubblicare una serie di brani che lo consacreranno definitivamente. Il suo ultimo album è stato La forza di dire si, uscito nel 2016 e dal quale sono stati estratti diversi singoli tra cui L’ottava meraviglia e Ai confini del mondo pubblicati nel 2017.

