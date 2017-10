SERENA ROSSI/ In primavera nella prima serata di Real Time (Celebration)

Serena Rossi conduce questa sera su Rai 1 al fianco di Neri Marcorè, il terzo appuntamento del programma musicale Celebration dedicato alle Grandi Voci.

28 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Serena Rossi

UNA PUNTATA DA ESPLOSIONE DI COLORI

Nella prima serata di Rai 1 va in onda il terzo appuntamento con lo show musicale Celebration condotto da Neri Marcorè al fianco di una bravissima Serena Rossi che sta dimostrando di trovarsi a proprio agio anche nel ruolo di conduttrice. In questa puntata si parlerà delle Grandi Voci della storia della musica con tantissimi ospiti che omaggeranno artisti e brani che hanno riscosso un enorme successo. In attesa di gustare le cover preparate per questa sera, la stessa Serena Rossi dai propri account social ha voluto ricordare l’appuntamento e soprattutto enfatizzare il concetto che questa sarà una puntata decisamente esplosiva. Nello specifico l’attrice napoletana protagonista tra gli altri del film dei Manetti Bros, Ammore e malavita, ha scritto: “Questa foto è #blackandwhite ma vi assicuro che la prossima puntata di #celebrationrai è un’esplosione di colori! Ci vediamo sabato su @rai1official, vado a provareeee! #raiuno #serenarossi #sabatosera #prove#backstage #tv”. Clicca qui per vedere il post pubblicato dalla Rossi.

SERENA ROSSI, NUOVO PROGRAMMA IN PRIMA SERATA

Per Serena Rossi l’esperienza a Celebration non sarà l’unica nelle vesti di conduttrici di programma in onda in prima serata. Infatti, come ha rivelato la stessa attrice napoletana ai microfoni di Tv Sorrisi & Canzoni, a partire dalla prossima primavera sarà impegnata nella conduzione di ‘Da qui a un anno’, un programma che sarà trasmesso sulle frequenze di Real Time: ” 'Da qui a un anno' che andrà in onda su Real Time in primavera. Il format si basa su storie di persone comuni che si impegnano a cambiare in qualche modo la loro vita nel corso di un anno. Sono storie emotivamente forti che riguardano il tentativo di avere figli, la ricerca dell’anima gemella, il perdere peso”. Come il più classico dei segni del destino, l’ultima puntata di Celebration in programma il 5 novembre coinciderà quasi con il primo compleanno di suo figlio Diego: “Compirà gli anni il giorno dopo l’ultima puntata di 'Celebration', ma sicuramente festeggeremo alla grandissima. È il primo compleanno del mio cucciolo! Per me e Davide ogni giorno è festa, questo bimbo è stato il dono più bello che la vita ci potesse fare”.

