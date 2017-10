SOLEIL SORGÈ / Confermata la tesi di Cecilia: Luca Onestini l'avrebbe lasciata al Grande Fratello Vip 2?

Soleil Sorgè conferma la tesi di Cecilia Rodriguez, annunciata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2: Luca Onestini era pronto a lasciarla durante il programma?

28 ottobre 2017 Redazione

Soleil Sorgè e Luca Onestini

La rottura avvenuta tra Luca Onestini e Soleil Sorgè continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti del momento dagli appassionati di gossip: l'ex corteggiatrice ha lasciato il fidanzato con una lettera fatta recapitare al Grande Fratello Vip 2 ed evitando così quel confronto diretto con lui che il pubblico avrebbe gradito. Già prima di quel momento, però, Soleil aveva cominciato a frequentare Marco Cartasegna, immortalata da alcuni scatti più che eloquenti dal settimanale Chi. Quella relazione, a distanza di qualche settimana dalla rottura definitiva, è diventata ufficiale come confermato dagli scatti pubblicati su Instagram dai due diretti interessati. Ma facciamo un passo indietro, ripercorrendo quanto accaduto nei giorni frenetici delle dichiarazioni di Soleil Sorgè. In tale circostanza Cecilia e Jeremias avevano espresso alcune perplessità in merito alle modalità di questa crisi, affermando di essere già a conoscenza del destino di questa coppia: i fratelli di Belen già sapevano che Luca e Solei si sarebbero lasciati durante il periodo del reality show. Il compito avrebbe dovuto essere dato allo stesso ex tronista?

Le dichiarazioni di Solei Sorgè confermano gli accordi con Luca Onestini?

Nelle ultime ore, i fan di Soleil Sorgè sono stati particolarmente attivi nel suo profilo Instagram dove si sono espressi in merito alla rottura con Luca Onestini e alla nuova relazione, ormai ufficiale, dell'ex corteggiatrice con Marco Cartasegna. Qualcuno ha commentato: "Ma veramente ancora non lo avete capito? Luca l'avrebbe comunque lasciata dentro la casa del GF. Lei non lo sapeva. E ha giustamente capovolto la situazione" . "Finalmente qualcuno la pensa come me", ha dibattuto un altro utente dando vita ad una serie di dichiarazioni pro o contro Soleil e Luca Onestini. A mettere a tecere i sospetti, schierandosi dalla parte di chi avrebbe compreso la vera evoluzione della vicenda è intervenuta la diretta interessata, riferendosi proprio al primo commento sopra riportato e aggiungendo un'affermazione che lascia poco spazio ai dubbi: "Per qualche motivo questa cosa non la comprendono in molti". Dunque Cecilia Rodriguez aveva ragione fin dall'inizio gridando al complotto?

