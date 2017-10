Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti: Eleonora Daniele chiama Maurizio Ferrini (28 ottobre)

Sabato Italiano, anticipazioni e ospiti puntata 28 ottobre: Eleonora Daniele accoglie nella sua trasmissione Maurizio Ferrini, da oggi presenza fissa del programma.

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Eleonora Daniele - Sabato Italiano

Oggi, sabato 28 ottobre, alle 15, torna in onda su Raiuno “Il sabato italiano”, il nuovo programma pomeridiano di mamma Rai affidato alla professionalità di Eleonora Daniele. Un programma che va in onda in diretta e che raccoglie le testimonianze, le emozioni e i racconti degli ospiti vip che, ogni settimana, accettano l’invito della conduttrice, sempre più volto di punta di Raiuno. Sin dalla prima puntata, Il sabato italiano ha conquistato il pubblico di Raiuno che regala sempre ascolti molto alti alla trasmissione. Merito anche dell’orario in cui va in onda. Diversamente da Verissimo, il concorrente di canale 5 che parte intorno alle 16.10 per concludersi alle 18.40, Il Sabato italiano dura poco meno di due ore durante le quali non mancano momenti divertenti ed emozionanti. Finora, ai microfoni di Eleonora Daniele si sono raccontate soprattutto donne che hanno parlato della loro vita privata e professionale. Quali saranno, dunque, gli ospiti della puntata odierna? Per chi si aprirà la porta dello Studio 3 di via Teulada? Lo scopriremo a partire dalle 15.

L’ARRIVO DI MAURIZIO FERRINI

Tra le nuove presenze fisse de “Il sabato italiano” ci sarà, a partire da oggi, Maurizio Ferrini. L’attore che, negli anni ha conquistato la popolarità vestendo i panni della signora Coriandoli, ai microfoni di Eleonora Daniele, nelle scorse puntate del programma, ha confessato di aver vissuto un momento davvero difficile. Commossa ed emozionata nell’ascoltare le parole di Ferrini, Eleonora Daniele è tornata a parlare dell’attore anche in una puntata di Storie Italiane. Per aiutarlo, Eleonora Daniele gli ha fatto una proposta: “Voglio che tu stia con me in questi mesi di lavoro perché sei super, sei numero uno” – ha dichiarato la Daniele – “Ci vediamo al Sabato Italiano perché sarai con noi tutta la stagione” ha precisato ancora la conduttrice come fa sapere il sito di Davide Maggio mentre l’attore visibilmente commosso ha commentato: “Non è mia parente”.

