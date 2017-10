TALE E QUALE SHOW 2017/ Classifica, vincitore e pagelle sesta puntata: Bisciglia e Edy Angelillo al top

Tale e Quale Show 2017, pagelle e classifica sesta puntata: Filippo Bisciglia conquista il primo posto vestendo i panni di Ligabue, ma la vera sorpresa è Edy Angelillo, che...

28 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Tale e Quale Show 2017

Si è conclusa ieri la penultima puntata di Tale e Quale Show 2017, che anticipa la finale della prossima settimana in attesa del torneo che vedrà gareggiare tutti i big. Nelle fasi finali della serata la vittoria è stata assegnata a Filippo Bisciglia (voto 9), che nei panni di Luciano Ligabue ha portato in scena una esibizione perfetta. Convincente anche Marco Carta (voto 8), che è riuscito a conquistare la seconda posizione omaggiando con successo l'amato Rino Gaetano. Fra le migliori esibizioni segnaliamo anche quella di Dario Bandiera (voto 7), che ha ottenuto il quarto posto portando in scena un Tony Hadley del tutto simile all'originale. Buona anche la vocalità, penalizzata solo in parte da qualche piccola pecca iniziale. Merita un posto nei top anche Alessia Macari (voto 9), che calandosi nei panni di Alexia ha tirato fuori l’energia giusta per realizzare un’esibizione priva di errori. La sesta puntata della gara canora di Rai 1 ha evidenziato anche le straordinarie capacità vocali di Federico Angelucci (voto 7), che tuttavia, con il suo Claudio Villa, non è riuscito a superare la sesta posizione. Terzo posto meritatissimo, invece, per Edy Angelillo (Voto 8), che con una mimetica senza precedenti ha portato in scena un Angelo Branduardi perfetto. È lei la rivelazione di questa puntata?

LA CLASSIFICA DELLA SESTA PUNTATA

In vista della finale prevista per la prossima settimana, a Tale e Quale show 2017 i concorrenti hanno cercato di dare il meglio per accedere al torneo che fra qualche tempo raggrupperà i vip più talentuosi della stagione. In attesa di scoprire il verdetto della finalissima, ripercorriamo la graduatoria stilata dalla giuria nelle fasi finali della sesta serata. A dominare la classifica è il talentuoso Filippo Bisciglia con i suoi 54 punti, seguito in seconda posizione da Marco Carta e da Edy Angelillo un gradino più giù. Al quarto posto il Tony Hadley di Dario Bandiera, seguito da Alessia Macari in quinta posizione con 40 punti e Federico Angelucci alla sesta con 36. Seguono Valeria Altobelli al settimo posto con 32, Platinette e Annalisa Minetti in ex aequo all'ottavo con un punteggio di 31 e Piero Mazzocchetti al nono con 30 punti, mentre alle ultime due posizioni ritroviamo Benedetta Mazza, che si è classificata decima con 29 punti, e Claudio Lippi, che con i suoi 15 punti guadagna ancora una volta l'ultimo gradino della classifica.

