TOWER BLOCK/ Su Rai 4 il film con Sheridan Smith e Jack O'Connell (oggi, 28 ottobre 2017)

Tower block, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 28 ottobre 2017. Nel cast: Sheridan Smith, Jack O'Connell e Ralph Brown, alla regia James Nunn e Ronnie Thompson. Il dettaglio.

Tower block va in onda su Rai 4 oggi, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola britannica di genere thriller che è stata prodotta nel 2012 e diretta da James Nunn e Ronnie Thompson mentre nel cast figurano noti attori come Sheridan Smith, Jack O'Connell, Ralph Brown e Russell Tovey. Sheridan Smith è un'attrice inglese apparsa in film come Il cacciatore e la regina di ghiaccio, Hysteria e Quartet. Il film Tower Block è uscito nei cinema britannici nel settembre del 2012 e ha ricevuto un discreto successo di critica. Phelim O'Neill, giornalista del The Guardian, ha definito il film diretto da James Nunn e Ronnie Thompson sorprendente nella sua semplicità. Il portale di Rotten Tomatoes ha assegnato al film il 50% di rating. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

TOWER BLOCK, LA TRAMA DEL FILM

Una notte, nel cuore della City di Londra, un ragazzino di 15 anni di nome Jimmy corre lungo un quartiere residenziale chiedendo aiuto, ma tutti decidono di voltare le spalle ed ignorarlo. Il giovane riesce a raggiungere l'ultimo piano della Tower Block 31 dove finalmente riesce a trovare riparo. Qui, una giovane donna, Becky, cerca di aiutarlo ma poco dopo il ragazzo sparisce. L'indomani, Jimmy viene trovato morto ed il detective Costable Devlin viene incaricato di investigare sul caso. L'agente inizia a raccogliere le testimonianze degli abitanti del quartiere ma nessuno ha intenzione di collaborare nelle indagini, fatta eccezione per Becky. Trascorrono tre mesi da quella notte ed una mattina, la giovane donna si sveglia nel suo letto in compagnia del suo collega Ryan. Mentre i due sono intenti a consumare una veloce colazione in cucina, Ryan viene colpito da un proiettile. Becky fugge via dal suo appartamento, accorgendosi che anche il resto dei suoi vicini è sotto attacco. Un cecchino sta infatti tentando di eliminare ogni singolo abitante del suo condiminio. Quattro persone sono già state uccise e tutti gli appartamenti sono stati privati di connessione ad internet e rete telefonica. Inoltre, ogni singolo obiettivo del cecchino è stato contrassegnato con un poster a forma di emoticon e l'intero stabile è stato sigillato. I poveri condomini non hanno praticamente via di fuga. Probabilmente qualcuno ha intenzione di punirli con la morte per aver deciso di non collaborare con la polizia nel caso riguardante la morte del piccolo Jimmy.

