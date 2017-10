Tu sì que vales 2017/ Anticipazioni e diretta 28 ottobre: i talenti della Scuderia Scotti pronti a stupire

Tu sì que vales 2017, puntata 21 ottobre: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni tornano al timone del talent show. I talenti della scuderia Scotti sono i più attesi.

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Tu sì que vales 2017

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento con Tu sì que vales 2017, campione d’ascolti grazie alla simpatia di Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori della quarta edizione del talent show e all’ironia dei giudici Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Mara Venier e Gerry Scotti. Settimana dopo settimana, Tu sì que vales si conferma uno dei migliori programmi di Mediaset. Nonostante la concorrenza del programma di Raiuno, Celebration, anche la scorsa puntata, lo show di canale 5 ha incollato davanti ai teleschermi una media di cinque milioni di telespettatori. Numeri importanti che confermano la grandezza di Maria De Filippi e Belen Rodriguez, garanzie assolute per Mediaset che, ormai da quattro anni, punta sulla strana coppia. La showgirl argentina, sempre più bella e sempre più a suo agio sul palco, non perde occasione per divertirsi in compagnia dei suoi nuovi compagni d’avventura, Sakara e Castrogiovanni e dei concorrenti che, ammaliati dalla sua presenza, cercano di coinvolgerla spesso nelle performance. Nelle ultime settimane, però, la più richiesta è stata Mara Venier, protagonista assoluta di alcuni dei momenti più divertenti della trasmissione.

LA SCUDERIA SCOTTI

Oltre ai baci che Mara Venier ha dispensato portando in scena alcuni dei più bei film d’amore, sono tante le esibizioni che emozionano e divertono il pubblico di Tu sì que vales. In ogni puntata, davanti alla giuria, si presentano cantanti, ballerini, acrobati, vignettisti, imitatori, illusionisti, comici, cabarettisti, contorsionisti, circensi, cartomanti, pittori e straordinari talenti di diverse discipline. Non mancano, poi, i talenti più bizzarri che entrano a far parte di diritto della Scuderia Scotti che, ogni settimana, accoglie i personaggi più strani e simpatici che cercano un riscatto attraverso il proprio talento. Gerry Scotti, sempre più calato nei panni di impresario, cattura immediatamente tra i suoi artisti tutti quei talenti che sfoggiano una marcia in più. Gli artisti della scuderia Scotti, tuttavia, gareggiano in un circuito di gara parallelo. Nel corso delle varie puntate, gli artisti di Gerry Scotti si contendono il premio “Tu Si Que No Vales”. Quali talenti bizzarri, dunque, si presenteranno sul palco pronti a stupire e a divertire il pubblico di canale 5?

© Riproduzione Riservata.