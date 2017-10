ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: il Colosseo, nascita di un mito

Ulisse, il piacere della scoperta, anticipazioni puntata 28 ottobre: Alberto Angela racconta il Colosseo, il monumento più famoso dell'antica Roma, visitato ogni anno da milioni di persone.

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Ulisse, il piacere della scoperta, Alberto Angela

Nuovo appuntamento con la cultura per il pubblico di Raitre. A partire dalle 21.15 di oggi, sabato 28 ottobre, Alberto Angela condurrà una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta. Dopo due appuntamenti dedicati ai Ragazzi della Normandia che ha portato in tv la storia della più grande spedizione militare di tutti i tempi, nella puntata odierna, Alberto Angela racconterà la nascita di un mito ovvero del Colosseo, uno dei monumenti più famosi e visitati al mondo. Da quasi duemila anni, il Colosseo è il simbolo di Roma nel mondo, visitato ogni anno da milioni di persone (nel 2016, sono stati sei milioni i visitatori provenienti da ogni parte del mondo) e simbolo della magnificenza dell’Impero Romano. Sarà un viaggio emozionante alla scoperta di quello che è il monumento più famoso dell’antica Roma. In anteprima, il pubblico di Ulisse, il piacere della scoperta potranno godere dell’affaccio dal magnifico attico dell’Anfiteatro con la sua vista mozzafiato che, da metà novembre sarà aperto al pubblico.

ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA: IL COLOSSEO

Alberto Angela, oltre a mostrare la grandezza del Colosseo, racconterà anche i motivi per il quale fu costruito. Nel corso della serata, verranno raccontati anche aneddoti importanti sulla vita dei tre grandi imperatori di Roma che contribuirono alla costruzione di questo maestoso monumento. Al Colosseo sono legati tre grandi nomi a cui, ancora oggi, viene dedicata una parte importante della storia ovvero Nerone, Vespasiano e Tito. Il percorso che porterà il pubblico di Raitre a scoprire tutti i segreti del Colosseo sarà ricco di sorprese, con eventi drammatici, intrighi di corte, tradimenti, grandi battaglie, e false notizie come quelle che circolavano intorno alla figura di Nerone. Il racconto comincerà dall’incendio di Roma, ad opera di Nerone che costruì la Domus Aurea proprio dove oggi sorge il Colosseo per proseguire fino alla “Città Santa”, la Gerusalemme assediata dalle truppe di Vespasiano e Tito. Alberto Angela racconterà così la rivolta ebraica in Palestina che si concluse con il saccheggio del Tempio di Gerusalemme le cui ricchezze furono utilizzate proprio per la costruzione del Colosseo che poteva contenere dai 50 ai 70mila spettatori. Alberto Angela, poi, mostrerà anche i sotterranei e i montacarichi che portavano sull’arena gladiatori e gli animali. Dopo la caduta dell’impero e la fine dei giochi gladiatori, il Colosseo è stato completamente abbandonato. Da quasi duemila anni, però, domina Roma affascinando non solo i cittadini della capitale ma anche tutti i visitatori.

