Una Vita / Il nuovo passo falso di Felipe: l'avvocato bacia la sua rivale Huertas

Anticipazioni Una Vita, puntata 28 ottobre: Felipe e Huertas litigano ancora e alla fine si scambiano il loro primo bacio appassionato. Le condizioni di salute di Teresa peggiorano.

28 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita non conosce pausa e torna anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:30. Dovrebbe trattarsi di uno degli ultimi appuntamenti prefestivi con la telenovela spagnola, che da metà novembre cederà il passo ad Amici di Maria De Filippi. Questo pomeriggio accadrà qualcosa che molti hanno sospettato fin dall'inizio e che potrebbe causare terribili conseguenze per una delle coppia più amate: abbiamo visto Felipe costantemente in contrapposizione a Huertas, la donna che dal suo arrivo ad Acacias 38 gli ha causato soltanto problemi. La difesa dell'azienda di tabacco vittima della denuncia della domestica sarà l'ultimo motivo di attrito tra loro. Ma dall'odio all'amore il passo sarà breve: Felipe e Huertas, infatti, discuteranno duramente a causa del processo e il litigio finirà per trasformarsi in un primo bacio appassionato. Inutile aggiungere che il fatto potrebbe presto causare gravi problemi al matrimonio dell'avvocato con Celia: cosa accadrà se e quando la donna scoprirà l'ennesimo tradimento del marito?

Una Vita: Teresa si trasferisce da Cayetana

Insieme alle importanti vicissitudini relative a Felipe e Huertas, nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio vedremo Teresa prendere una decisione molto importante: trasferirsi definitivamente a casa di Cayetana. Si tratterà di un passo per nulla condiviso da Mauro, secondo il quale la dark lady non è affatto cambiata ma comunque voluto fortemente dalle due amiche d'infanzia. Tale trasferimento avverrà comunque in un periodo particolarmente difficile per Teresa le cui condizioni di salute continueranno a destare grande preoccupazione. Gli svenimenti continueranno e appariranno inspiegabili ai suoi occhi e a quelli delle persone a lei care. La stessa Cayetana presterà soccorso all'amica durante l'ennesima perdita di conoscenza, non potendo fare altro che preoccuparsi ancor più per le sue sorti. Informato della notizia, Mauro confermerà quindi la decisione da lui presa in precedenza. Per nulla al mondo lascerà la città per lavorare in un altro commissariato come vorrebbe Humilidad. D'ora in avanti lui resterà vicino a Teresa, anche a rischio di perdere definitivamente il posto di lavoro.

