Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma tra Guido e Riccardo ma è ancora amore per Giorgio? (Trono Over)

28 ottobre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Continuano le conoscenze di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Continua ad essere lei la protagonista indiscussa di questa nuova edizione del Trono Over e quest'anno la dama sembra pronta a conoscere ogni cavaliere interessante, determinata a trovare una volta per tutte l'amore. Finita la storia con Marco Firpo e la conoscenza con Gianfranco Crobu, la Galgani ha iniziato a frequentare Riccardo e, ultimo, Guido, più giovane di lei. Tuttavia la dama potrebbe essere ancora innamorata di Giorgio Manetti o perlomeno è questo che traspare da alcune dichiarazioni fatte di recente in studio da Gemma. Proprio nell'ultima registrazione, la Galgani si è sfogata attaccando Marco e Giorgio ma, in studio, ha poi definito quella con Manetti "La Storia", sottolineando quindi come quella sia stata per lei l'unica che abbia avuto per lei un valore importante e che porta quindi nel cuore.

GIORGIO ANCORA NEL CUORE DI GEMMA?

Una dichiarazione che, inevitabilmente, ha riacceso le critiche e i sospetti in studio. Sia Gianni Sperti che Tinì sono infatti convinti che Gemma sia ancora innamorata di Giorgio, eppure la dama continua sulla sua strada. Gemma prosegue infatti nella conoscenza di Guido con il quale dichiara di trovarsi benissimo. Il cavaliere ha più volte sottolineato che non sente assolutamente la differenza d'età tra loro e che con lei si trova invece benissimo. La definisce infatti una "donna di grande spessore" e conferma il desiderio di conoscerla così come Riccardo. Anche lui ha per Gemma grandi complimenti, tanto da definirla una "donna per pochi eletti". La dama sta vivendo un momento davvero piacevole e infatti continua la conoscenza con entrambi i cavalieri.

