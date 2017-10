Uomini e Donne/ Anticipazioni, nuovo amore per Claudio Sona? Lui è un volto noto.. (Trono Classico)

28 ottobre 2017 Anna Montesano

Mentre i nuovi protagonisti di Uomini e Donne continuano il loro percorso alla ricerca dell'amore nel noto studio di Canale 5, sui social si torna a parlare di un ex tronista chiacchieratissimi per tutta l'estate ma finito un pò in sordina nelle ultime settimane. Stiamo parlando di Claudio Sona, primo tronista gay che dallo studio di Uomini e Donne uscì insieme a Mario Serpa, oggi opinionista al Trono Classico al fianco di Tina e Gianni. Claudio è balzato al centro del gossip e ha ricevuto moltissime critiche dopo le rivelazioni del suo ex, Juan Fran Sierra, che ha svelato come lui e Claudio siano stati in contatto durante tutto il suo percorso dul trono. Da lì una serie di accuse di Juan che hanno scatenato e diviso il web e coinvolto molti volti noti. Le acque si sono però calmate da alcune settimane ma ad oggi si torna a parlare di Claudio Sona per un presunto nuovo amore nella sua vita.

CLAUDIO SONA E GIAN MARIA SAINATO STANNO INSIEME?

Il nuovo fidanzato di Claudio Sona potrebbe essere un protagonista di Riccanza, lo show sui ragazzi ricchi. Nello specifico si tratterebbe di Gian Maria Sainato, che sul web ha twittato: "Mi sto sentendo con una persona che ha fatto il trono di UeD l'anno scorso e che ha fatto discutere. Continuo o meglio che chiudo i rapporti?" chiede consiglio il ragazzo, che pur non facendo il nome di Claudio rende ben chiaro che sta parlando di lui. Il tutto viene poi condito con uno screen di un messaggio della persona di cui parla, il cui nome è coperto solo a metà e lascia quindi intravedere un "real". Il profilo Instagram di Claudio Sona è "realclaudiosona" e l'immagine in questione - che viene poi immediatamente rimossa - sembra appunto la conferma che si tratti di lui. Il tutto allora si conclude con un nuovo messaggio di Gian Maria che scrive: "Non rispondo più visto che era una cosa detta tra i miei follower e senza svelare nessun nome già fanno un film" poi conclude "Non dico più nulla perchè a me questa persona piace e non vorrei perdere questa conoscenza".

