VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 28 ottobre 2017: Gabriel Garko, Chicca e Giovanni, Alessio Boni in studio

Verissimo, anticipazioni e ospiti 28 ottobre: Gabriel Garko, Alessio Boni, Omar Pedrini, Gloria Guida, Chicca e Giovanni, Veronica Angeloni si raccontano ai mcirofoni di Silvia Toffanin.

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Verissimo - Silvia Toffanin

Oggi, sabato 28 ottobre, alle 16.10 su canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo, il programma del sabato pomeriggio più amato dagli italiani che, ogni settimana, porta sul piccolo schermo i personaggi più amati della televisione, del cinema e della musica. Questa settimana, nel salotto di Silvia Toffanin, arriveranno davvero tanti ospiti. Come sempre, la puntata si aprirà con il consueto spazio dedicato alla soap opera spagnola Il Segreto per poi dare il via alla lunga scia di ospiti. Ai microfoni di Silvia Toffanin si racconteranno due grandi attori come Gabriel Garko e Alessio Boni. Il primo è un ospite fisso di Verissimo. Amatissimo dal pubblico italiano, Gabriel Garko nel corso degli anni è riuscito ad imporsi nel mondo del cinema e della fiction diventando uno degli attori più apprezzati. Uno dei suoi personaggi più amati a cui è legato in prima persona è sicuramente quello di Tonio Fortebracci de L’onore e il rispetto. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Garko racconterà i suoi progetti futuri e svelerà i segreti della sua storia d’amore con Adua Del Vesco ma anche un periodo della sua vita in cui ha rischiato di perdere il contatto con la realtà. “Mi è successo di perdere il contatto con la realtà. Mi è capitato di guardarmi allo specchio e di vedere il personaggio, non più me stesso”. Per la prima volta, poi, arriverà Alessio Boni, istrionico attore che è capace di calarsi perfettamente in tutti i ruoli, passando con disinvoltura dalla commedia al genere drammatico.

OMAR PEDRINI, CHICCA E GIOVANNI E GLORIA GUIDA

Per gli amanti della musica, nel salotto di Verissimo, arriverà poi Omar Pedrini ex leader e chitarrista dei Timoria. Dopo aver cominciato una carriera da solista, ha dovuto abbandonare momentaneamente le scene a causa di un aneurisma. Tornato sulle scene dopo anni di stop, nel 2014 ha subito un intervento delicatissimo. Oggi, come lo ha definito lui stesso, Omar Pedrini vive il suo terzo tempo e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin rivelerà alcuni dettagli inediti del periodo più difficile. Tra gli ospiti di oggi ci sarà poi Gloria Guida che ha confessato di aver fatto il provino per il Grande Fratello Vip: “Ho fatto il provino per il ‘Grande Fratello Vip’. Ero curiosa, ma poi mi sono frenata per paura. E’ stata la scelta giusta. Johnny (Dorelli ndr) mi avrebbe cambiato la serratura di casa” e chiosa scherzando: “Non sono più capace di fare la doccia in pubblico”. Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, poi, arriverà Veronica Angeloni, ultima eliminata del reality. Infine, Silvia Toffanin raccoglierà le emozioni dei neo genitori Francesca Rocco e Giovanni Masiero che, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello, si sono sposati ed oggi sono genitori della piccola Ginevra.

