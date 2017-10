Veronica Angeloni/ Dalla bestemmia al Grande Fratello Vip all'amore: chi è il fidanzato? (Verissimo)

Veronica Angeloni ospite a Verissimo: la pallavolista ospite di Silvia Toffanin, racconterà tutti i retroscena dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip 2017.

28 ottobre 2017 Valentina Gambino

Veronica Angeloni a Verissimo

Veronica Angeloni, ultima eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip 2017, sarà tra gli ospiti di Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, questo pomeriggio, come di consueto, dopo le 16 avremo modo di visionare le interviste della conduttrice. Cosa racconterà la pallavolista? Veronica è stata eliminata in sfida contro Jeremias Rodriguez e a tal proposito, intervistata da Blogo ha spiegato che il pubblico per lei è sovrano: "È un gioco, Jeremias Rodriguez è molto forte". Riguardo alle polemiche sul fratello di Belen, non si era potuta ancora esprimere al meglio: "Ho visto che è nata questa polemica, ma io non ho ancora visto tutti i video e quindi non mi sento di esprimere un parere. Io, da parte mia, all'interno della Casa non ho notato nulla", confessa. Sicuramente però, adesso le cose sono cambiate e Veronica, avrà avuto modo di visionare qualche video e saperne di più ed a breve, i telespettatori potranno approfondire l'intera questione insieme alla bella sportiva.

Veronica Angeloni dopo il Grande Fratello Vip 2017, in onda a Verissimo

Veronica Angeloni poi, sempre intervistata da Blogo ha affermato di non avere mai bestemmiato e quindi, con molta probabilità questo aspetto verrà approfondito anche oggi in onda con Silvia Toffanin, durante la nuova puntata del sabato pomeriggio con Verissimo: "Non ho mai bestemmiato in vita mia e sfido chiunque mi conosca a dire il contrario. In Toscana si usa dire 'orca madosca', che non è una bestemmia. In quel caso ho detto 'ca madò' e poi ho continuato ripetendo 'camalow' non so neanche io perché. Sono assolutamente contraria alle bestemmie, non uscirà mai una bestemmia dalla mia bocca. Dite 'camalow', non bestemmiate". In ultimo, Veronica ha affermato di non essere single ma non ha svelato l'identità del suo fidanzato: da Silvia Toffanin avrà modo di pronunciarsi in maniera più approfondita? "Non è un personaggio pubblico. Infatti non si è mai palesato, è una persona riservata. E io rispetto questo lato del suo carattere". La compagna di Pier Silvio Berlusconi, come sempre avrà modo di analizzare più di una questione. Subito dopo questa ospitata, è probabile che ritroveremo Veronica Angeloni anche da Barbara d'Urso.

© Riproduzione Riservata.