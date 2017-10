Albano Carrisi e Romina Power/ Tornano insieme, ma in un film sulla loro storia: "Punteremo su attori famosi"

29 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Albano Carrisi e Romina Power di nuovo insieme, ma solo in pellicola: potrebbe essere realizzato un film sulla loro storia d'amore. Manca solo la conferma ufficiale, ma le indiscrezioni continuano a circolare. Per il momento, dunque, si sono fermate quelle sulla vita sentimentale dei due, di cui si è occupata recentemente Domenica Live. Chissà se anche nella puntata di oggi ci sarà spazio per l'artista pugliese e l'ex moglie, ma intanto i loro fan possono sognare. Pare che gli attori che avranno il compito di portare sullo schermo la loro storia siano stati già scelti. Sarebbe proprio Albano a voler realizzare un film sulla sua storia d'amore con Romina Power: l'idea sarebbe venuta all'impresario russo Andrej Agapov, colui che ha già il grande merito di aver fatto esibire i due sullo stesso palco dopo diciotto anni di lontananza. Visto il parere positivo del cantante di Cellino San Marco, presto potrebbero cominciare le riprese. «La sua idea è quella di realizzare un prodotto da distribuire anche in America oltre che in Russia, Paese in cui abbiamo molto seguito. Per questo so già che ha in mente di puntare in alto, su attori famosi che dovranno interpretare me e Romina», l'ammissione di Albano Carrisi.

LOREDANA LECCISO E LA VOGLIA DI "FAMIGLIA ALLARGATA"

Cosa ne pensa Loredana Lecciso di un film sulla storia d'amore tra Albano Carrisi e Romina Power? Non è detto che sia contraria a questo progetto, visto che recentemente ha rilanciato l'idea di una famiglia allargata. Sulle pagine di Chi ha infatti rivelato di non essere contraria alla possibilità di stringere un rapporto d'amicizia con l'ex moglie del suo attuale compagno. «Io sono apertissima in questo senso, mi farebbe piacere, non potrebbe che essere positivo per tutti: per me, per lei e per i nostri figli. Ho sempre avuto rispetto verso il rapporto che ha avuto con Albano», ha dichiarato Loredana Lecciso, che evidentemente è stufa delle liti mediatiche e social. La showgirl vuole concentrarsi sul suo futuro e su quello della sua famiglia. Un'idea di cui ha già parlato con Albano, per il quale ha lavorato interiormente per superare la sua gelosia: «Lui conosce molto bene il mio pensiero. A me l'idea di una bella e grande famiglia allargata, vissuta in maniera razionale e intelligente piace. Una sola cosa vorrei fosse chiara: non ho tolto l'uomo a nessuno, lui aveva chiuso con il suo matrimonio e io l'ho scelto come compagno quando era un uomo libero».

