Alessio Sakara lascia Tu si que vales / Il commosso saluto del pubblico: i motivi che lo spingono all'addio

Alessio Sakara lascia Tu si que vales

Alessio Sakara lascia Tu si que Vales: il commovente saluto dello sportivo che abbandona il famoso programma per via degli impegni sportivi

29 ottobre 2017 Valentina Gambino

Alessio Sakara lascia Tu si que vales

Alessio Sakara lascia Tu si que vales. L'annuncio direttamente dall'atleta che si separa - a malincuore - dal programma per impegni sportivi. Ecco le sue parole: "Vado in ritiro in America. Ogni volta cerco di apprendere tantissimo dai talenti, dalle storie che avevano, da voi che siete i grandi, ringrazio tutti, il mio amico inseparabile (Martin), Belen... Detto questo, voglio dare una piccola parabola per voi che ho fatto mia. E' romana. Una città di ranocchi deve decidere chi deve diventare il re dei ranocchi, fanno una gara su chi arriverà dall'altra parte dello stagno con un balzo. Uno era giallo, uno rosso e uno verde. Parte il giallo, casca dentro lo stagno. Va dal ranocchio rosso "Non ce la puoi fare": Il rosso nemmeno ci prova. Il verde arriva dall'altra parte dello stagno. Come hai fatto? Il ranocchio verde era sordo ha creduto ne tuo sogno ed è arrivato dove è arrivato". Queste le commoventi parole dello sportivo che, sicuramente, verrà riaccolto con piacere alla corte televisiva di Maria De Filippi data l'amicizia che li lega.

Alessio Sakara saluta Tu si que vales: gli impegni sportivi chiamano

Il pubblico di Tu si que vales, nel corso della puntata di ieri sera, ha avuto modo di applaudire Alessio Sakara in maniera molto calorosa. Lo sportivo ha lasciato il programma salutando tutti e con un po' di commozione. L'esperienza televisiva per l'atleta si conclude qui con ottimi risultati. Alessio Sakara è apparso molto dispiaciuto in quanto si è sentito davvero onorato di poter prendere parte allo spettacolo con protagonisti in giuria, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. “Con molto dispiacere lascio il programma. Per me è un onore stare qua, cerco sempre di apprendere, qui ho appreso dai talenti, dalle loro storie, da voi che siete i grandi, ho avuto l’onore di stare con i grandi, sono cresciuto. Un lottatore di MMA che conduce il sabato sera con i grandi?", ha esordio Sakara. Tanti gli applausi per lo sportivo e la commozione generale: l'uomo tornerà in pista l'anno prossimo? Al momento l'interrogativo viene lasciato senza una risposta. Chi sostituirà il gigante buono in studio? Mistero anche sotto questo punto di vista. Staremo a vedere cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.

