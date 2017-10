Anna Dan/ La moglie di Gianni Morandi: sempre insieme per festeggiare l'ultima puntata de L'Isola di Pietro

Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi festeggia con il marito lo strepitoso successo de L'Isola di Pietro in onda su Canale 5 questa sera con il suo ultimo appuntamento televisivo.

29 ottobre 2017 Valentina Gambino

Anna Dan, moglie di Morandi

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi ormai da oltre vent'anni. Molto discreta e riservata, in questo ultimo periodo il cantante ha avuto più di una occasione per raccontare il loro primo incontro. “19 agosto 2014. Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori . Era veramente splendida!", ha confidato di recente Morandi scrivendo un post su Facebook. Come ben sapete infatti, il cantante a differenza della moglie è molto social ed ama condividere i pensieri più profondi anche con i numerosissimi estimatori. Anna in quella occasione, discreta come sempre si era limitata a scrivere semplicemente: "23 anni insieme, bellissimi #mifaivolare". In questo ultimo periodo, le informazioni e le curiosità su Anna Dan, si sono amplificate anche per L'Isola di Pietro.

Anna Dan, la moglie di Morandi: accanto al marito per festeggiare il successo

Gianni Morandi, dopo moltissimi anni lontano dalla TV, ha deciso di fare il suo ritorno da attore con L'Isola di Pietro. La fiction andata in onda la domenica e trasmessa sull'ammiraglia di Casa Mediaset, l'ha visto protagonista indiscusso dallo scorso 24 settembre. Stasera, andrà in onda il sesto episodio conclusivo che metterà in evidenza una serie di problematiche che hanno fatto da cornice all'intera prima stagione. Ed intanto proprio Gianni, ha precisato di recente, i dettagli dell'inizio della storia d'amore con Anna Dan: “In quel periodo lavoravo molto – aveva spiegato Gianni Morandi -, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”. Sicuramente la coppia, festeggerà oltre agli anni d'amore, anche lo strepitoso successo de L'Isola di Pietro.

© Riproduzione Riservata.