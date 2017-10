BARBIE UMANA/ Pixee Fox, 200 operazioni e sei costole rotte per assomigliare a una bambola (Domenica Live)

Barbie umana, Pixee Fox ospite oggi di Barbara d'Urso a Domenica Live: 200 operazioni chirurgiche e sei costole rotte per essere sempre più simile a una bambola.

29 ottobre 2017 Emanuela Longo

Pixee Fox (foto Instagram)

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi, durante la sua ospitata a Matrix Chiambretti e Barbara d'Urso oggi manterrà la sua promessa: dopo il Ken umano, Rodrigo Alves, Domenica Live ospiterà nella puntata odierna anche la Barbie umana, Pixee Fox. Sono 200 le operazioni chirurgiche sostenute dalla giovane pur di arrivare a somigliare il più possibile alla celebre bambola. Ma Pixiee, appena 26enne, avrebbe fatto molto di più sul suo corpo, fino a farsi addirittura rompere sei costole per poter trasformare la sua vita rendendola perfetta per i suoi amati corsetti. La giovane Barbie umana arriva dalla Svezia, dove precedentemente svolgeva un lavoro prettamente maschile, ovvero l'elettricista. A raccontare la sua emblematica storia è il quotidiano Il Giornale, che ripercorre l'enorme cambiamento fisico e non solo avuto nel giro di pochi anni dalla Fox. Dopo aver vissuto per gran parte della sua esistenza nei pressi di Stoccolma, all’insegna di una vita rurale, fu proprio il fidanzato di allora a convincerla a sottoporsi ad un intervento chirurgico per ingrandire il seno, forse anche alla luce del suo essere un vero maschiaccio. La loro storia terminò nel 2013, ma nella giovane la passione per il bisturi non svanì, ma anzi divenne ancora più grande al punto da decidere di proseguire con le operazioni chirurgiche. Il suo vero sogno non era quello di trasformarsi in una Barbie, bensì in Jessica Rabbit. A folgorarla fu la pellicola "Fuga dal mondo dei sogni". Il vitino sottile e le curve esagerate divennero così il suo obiettivo primario.

INTERVENTI PAGATI DAI FOLLOWER

Dopo 200 interventi chirurgici, Pixee Fox non sarebbe ancora del tutto contenta del suo aspetto fisico, sentendosi ancora non del tutto arrivata all'obiettivo finale. Dopo decine di migliaia di dollari spesi per le numerose operazioni chirurgiche, tra cui diverse rinoplastiche al setto nasale, ingrandimenti del seno, intervento alle palpebre, liposuzioni varie e operazioni a zigomi, faccia, labbra e lato B, Pixee ha deciso di osare ancora di più facendosi addirittura asportare sei costole per diminuire drasticamente il suo girovita. In questo modo è realmente diventata sempre più somigliante ad una bambola tanto da entrare, al pari del "collega" Ken umano nel Guinness dei Primati. Su Instagram la seguono in oltre 400 mila utenti e proprio tramite la sua pagina social condivide frequentemente momenti della sua vita all'insegna di viaggi e ospitate tv, tra un intervento e un altro. Proprio i suoi numerosi follower di Instagram e Facebook, avrebbero contribuito a pagarle alcuni interventi. Cosa racconterà a Barbara d'Urso?

