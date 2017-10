CELEBRATION/ Le pagelle della terza puntata: Alex Del Piero, Lino Banfi e Luca Barbarossa

Celebration: terza puntata per il varietà del sabato sera condotto da Serena Rossi e Neri Marcorè. Di seguito la rassegna ospiti tra "top" e "flop".

29 ottobre 2017

Neri Marcorè e Serena Rossi conducono Celebration

Torna Celebration, il varietà imberbe del sabato sera condotto da Serena Rossi e Neri Marcorè. La colonna sonora della terza puntata è firmata da non meglio specificate Grandi Voci. Poco importa l'identità di genere... musicale; quel che conta è che l'ugola rispetti certi standard. Quando si parla di Grandi Voci di casa nostra, il pensiero volge a Mina e Domenico Modugno. Quanto alle Big Voices d'importazione, Frank Sinatra ed Elvis Presley meritano senza dubbio un posto nell'olimpo. Il compito affidato agli ospiti è dei più ardui: oltre a (re)interpretare alcuni tra i più grandi successi della musica italiana e internazionale, è richiesta anche una certa attitudine all'originalità. Perché la regola non scritta di Celebration vieta categoricamente l'emulazione... a meno che non si voglia scadere in altro genere di show (vd. Tale e Quale). Celebration l'ha già fatto ampiamente nei giorni scorsi, evitando accuratamente di copiare il tratto più meritorio del gemello del venerdì: gli ascolti. Ma questa è un'altra storia; già scritta, peraltro.

Alex Del Piero e Lino Banfi sono i primi a entrare in scena. Del Piero fa lo gnorri quando gli viene chiesto di cantare: «Come, scusa? Non sento bene». Ma non era Banfi, quello con problemi di udito? E se non canta, qual è il senso della sua ospitata? Voto: 4. Va meglio per l'attore pugliese con la sua inedita versione di Svalutation... o era Celebration? In ogni caso, fa ridere. Voto: 7. Cover di se stesso, per lo sleale Leali. D'altra parte, se loro lo annoverano tra le Grandi Voci... Voto: 3. Solita Arisa sulle note di Cuore, che un'ora dopo bissa con Total Eclipse Of The Heart. Ecco qual è il suo problema: l'inflazione. Voto: 4. Paradossalmente soporifera l'esibizione di Michele "Acuto" Zarrillo, che esaspera una Quando già abbastanza enfatica. Voto: 3. Simona Molinari è brava, ma stasera non brilla. La sua versione di My Way non convince per niente. Voto: 4. Momento più alto della serata, Luca Barbarossa e Neri Marcorè che intonano La società dei magnaccioni. Chi l'ha detto, che la grande musica parla inglese? Voto: 7 e 1/2.

