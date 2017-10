CICCIO PERDONA... IO NO!/ Su Rete 4 il film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (oggi, 29 ottobre 2017)

Ciccio perdona... Io no!, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, alla regia Marcello Ciorciolini.

29 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST FRANCO FRANCHI E CICCIO INGRASSIA

Ciccio perdona... Io no! va in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017, alle ore 15.00. Una commedia che risale al 1968 grazie alla regia di Marcello Ciorciolini. Nel ruolo di protagonisti troviamo invece il duo comico composto da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, conosciuti come Franco e Ciccio, per una commedia western ideata dallo stesso Ciorciolini al fianco di Amedeo Sollazzo, con cui ha curato sceneggiatura e soggetto. La produzione è stata affidata invece a Italo Zingarelli, mentre le musiche sono a cura del maestro Roberto Pregadio. Quest'ultimo è conosciuto al pubblico italiano per il ruolo di spalla di Corrado nel programma La corrida. Nel cast sono presenti invece attori come Fernando Sancho, Mario Maranzana, Adriano Micantoni, Renato Baldini e Leo Gavero. Ciccio perdona... io no! è una delle commedie western più famose di Franco e Ciccio, di cui hanno interpretato anche la canzone principale scelta per la colonna sonora. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CICCIO PERDONA... IO NO!, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il film si concentra sulle disavventure rocambolesche di una nota coppia di ladri di cavalli, che prendono di mira in modo inconsapevole il pericoloso bandito El Diablo. Quest'ultimo ha appena preso d'assalto una banca ed ha sfruttato l'0ro sottratto per realizzare un carro. Franco e Ciccio sono tuttavia ignari del bottino conquistato e cercano di rivederlo ad alcuni amici, scoprendo in seguito dallo stesso El Diablo di essersi lasciati sfuggire una fortuna. L'arrivo dei militari gioca invece a favore dei due ladri, che presto vengono riconosciuti come coloro che hanno ucciso il bandito. Quest'ultimo infatti ha mentito alle autorità rivelando che Franco e Ciccio lo hanno ucciso tempo prima, riuscendo così ad agire indisturbato per riprendersi il carro d'oro. La finta morte di El Diablo mette inoltre in moto un effetto domino che coinvolge due dei suoi ex complici e gli sfortunati Franco e Ciccio, che verranno costretti a partecipare ad una rapina in banca.

