CONFUSI E FELICI/ Su Rai 1 il film con Claudio Bisio e Rocco Papaleo (oggi, 29 ottobre 2017)

Confusi e felici, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Claudio Bisio, Rocco Papaleo, alla regia Massimiliano Bruno. Il dettaglio della trama.

29 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 1

NEL CAST CLAUDIO BISIO

Confusi e felici, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 29 ottobre 2017 alle ore 21.55. Una pellicola italiana uscita nel 2014 per la regia di Massimiliano Bruno, autore anche del soggetto e della sceneggiatura della pellicola. Il cast è formato da bravi attori italiani tra cui Pietro Sermonti, Claudio Bisio, Rocco Papaleo, Marco Giallini, Caterina Guzzanti e Anna Foglietta. Prossimamente rivedremo Anna Foglietta e Rocco Papaleo di nuovo insieme nel nuovo film di Alessandro Gassmann intitolato "Il premio" la cui uscita è prevista entro il prossimo dicembre 2017. Recentemente l'attore romano Marco Giallini è stato il protagonista della serie poliziesca di grande successo intitolata "Rocco Shiavone". "Beata ignoranza" è l'ultimo lavoro cinematografico del regista Massimiliano Bruno che si è ritrovato a dirigere ancora una volta Marco Giallini, coprotagonista del film insieme ad Alessandro Gassman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CONFUSI E FELICI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Marcello (Claudio Bisio) vive a Roma dove ha uno studio di psicanalista. Tra i suoi pazienti, tutti alquanto singolari, c'è Nazareno (Marco Giallini), un piccolo spacciatore che agisce nei quartieri della periferia, afflitto da frequenti attacchi di panico che ha messo incinta una giovane di colore. Pasquale (Massimiliano Bruno) invece, è il classico ragazzo "mammone" che pur essendo ormai quarantenne, non riesce a staccarsi dalla madre e sfoga tutta la sua insoddisfazione rifugiandosi nel cibo. Anche Vitaliana frequenta lo studio di Marcello, lei è una ragazza ossessionata dal sesso che si è invaghita del suo psicanalista. Poi c'è Betta (Caterina Guzzanti), la compagna di Enrico (Pietro Sermonti), i due formano una bella coppia, sono giovani e insoddisfatti, sempre in cerca di passione ed emozioni. Per finire c'è Michelangelo (Rocco Papaleo), un uomo che non riesce a controllare gli scatti di rabbia violenta, dovuti alla consapevolezza che sua moglie lo tradisce. Nel tempo libero Marcello si diverte a tirare con l'arco ma durante un allenamento avverte un fastidio agli occhi e dopo accurate visite mediche, scopre di avere una malattia molto grave che presto gli farà perdere completamente la vista. Marcello è sconvolto, quindi trascura il lavoro e non vede più i suoi pazienti che, mossi dalla preoccupazione di perdere il loro psicanalista, cercano in tutti i modi di aiutare Marcello a ritrovare la voglia di andare avanti. Dietro consiglio della sua oculista, Marcello si rivolge ad Andrea (Gioele Dix), uno psichiatra amico della dottoressa, la nuova frequentazione lo aiuta a ritrovare la gioia di vivere e l'energia giusta per seguire di nuovo i suoi pazienti. Quando le cose sembrano andar bene, Marcello viene a sapere che l'unica cosa da fare per cercare di evitare la cecità ormai prossima è sottoporsi ad un intervento chirurgico presso un grande centro oculistico tedesco. L'operazione agli occhi non gli garantisce la guarigione e Marcello ricade nella disperazione più profonda, non vuole vedere nessuno. Intanto tutti i suoi pazienti hanno cominciano un percorso terapeutico con Andrea che riesce a ridare fiducia a Marcello e indurlo a tentare l'intervento. Superata la paura Marcello affronta il viaggio per la Germania, accompagnato dai suoi amici. Purtroppo l'operazione non avrà l'esito sperato, Marcello diventa cieco ma riuscirà ad accettare questa sua nuova condizione grazie all'affetto degli amici e all'amore che, nel frattempo, è nato tra lui e Silvia, la giovane assistente del suo medico.

