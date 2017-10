CONTRABAND/ Su Iris il film con Mark Wahlberg e Kate Beckinsale (oggi, 29 ottobre 2017)

Contraband, il film in onda su Iris oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Kate Beckinsale e Ben Foster, alla regia Baltasar Kormákur. La trama del film nel dettaglio.

29 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST KATE BECKINSALE

Il film Contraband va in onda su Iris oggi, domenica 29 ottobre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 2012 che è stata diretta dal regista islandese Baltasar Kormákur, regista riconosciuto come maggior esponente del cinema nell'isola dei ghiacci. Contraband vede un cast di attori nella quale spicca la bella protagonista Kate Beckinsale, famosa per la saga di Underworld, assieme all'attore oggi più pagato dalle case di produzione, Mark Wahlberg, recentemente nelle sale con il lungometraggio diretto da Ridley Scott Tutti i Soldi del Mondo. Accanto alla coppia dorata anche Ben Foster, già nel cast del film Inferno diretto da Ron Howard e l'italo-americano Giovanni Ribisi, protagonista dell'ottimo Selma - La Strada per la Libertà. Prodtto da Universal Picture, Contraband è un film costoso nella produzione il quale ha ricevuto buoni incassi al botteghino nell'anno d'uscita, una pellicola ad alto contenuto d'azione e di buona suspense. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CONTRABAND, LA TRAMA DEL FILM

Chris Farraday (Mark Wahlberg) è stato licenziato dalla nave sulla quale era imbarcato come semplice marinaio perché scoperto più volte nell'atto di contrabbando di varie merci approfittando dei numerosi scali dell'imbarcazione commerciale, soprattutto nella città di New Orleans, dallo stesso Farraday deputata a suo luogo elettivo negli affari non troppo ortodossi compiuti nel tempo. Nonostante questo turbolento passato, Chris Farraday risce a ricostruire al sua vita al fianco della moglie Kate (Kate Beckinsale), dalla quale ha avuto anche due figli. Purtroppo la sua buona stella smette di brillare e Farraday è quasi costretto dagli eventi a tornare nel mondo degli illeciti commerciali, un pò per le problematiche legate alla situazione economica della famiglia, ma anche in seguito agli affari del fratello della moglie Kate. E' proprio un'azione di Sebastian Abney (Ben Fster), che obbliga Chris Farraday al ritorno sulle scene del commercio di contrabbando, il cognato, per fuggire alla cattura da parte delle forze di polizia americane, getta in mare una preziosa refurtiva, merce di alto valore economico, attorno la quale ruoterà tutta la vicenda in un'escalation d'azione, colpi di scena,momenti drammatici e di forte tensione. Cosa accadrà alla famiglia Farraday?

