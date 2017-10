Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Tra ripensamenti e attrazione, nuova coppia? (Grande Fratello Vip 2017)

29 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Cecilia Rodriguez, Francesco Monte e Ignazio Moser

Sta facendo discutere la liaison fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che nella casa del Grande Fratello Vip 2017 continuano a riflettere sulle loro sensazioni tenendosi - per quanto possibile - a debita distanza. Nelle ultime ore, gli spettatori del reality sono stati i testimoni di una profonda riflessione che ha coinvolto i due protagonisti, ancora pieni di dubbi sulla strada da seguire per non urtare i sentimenti di chi è a casa: "Se non volevamo casino non dovevamo entrare qua", ha fatto notare Moser alla bella argentina, che per tutta risposta ha confermato di essere certa che mai avrebbe pensato che sarebbe andata incontro a tutto ciò. A rassicurarla, le parole del suo compagno di viaggio: "Ho capito, in quel senso lì no, però in questo senso qui delle discussioni così è ovvio - ha ammesso l'atleta - Io certe volte me la prendo, poi dico sei uno scemo di m**** perché è normale che sei così qua (...) io non sono ancora abituato, mi devo abituare". Cecilia Rodriguez, intanto, continua ad avere dei dubbi, e a nulla è servito il conforto degli altri inquilini.

CECILIA RODRIGUEZ: "TU NON HAI CAPITO CHE CASINO!"

Confusa da ciò che prova per Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, in un video condiviso dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip 2017, ammette che questa storia potrebbe scatenare numerosi problemi. In un primo tempo, la sorella di Belen, senza nascondere un pizzico di ironia, ha rivelato che con la fine della sua avventura a Cinecittà probabilmente farà in modo di sparire dalla circolazione: "Io me ne vado a vivere in un altro paese (ride), torno a casa", poi, tornando seria, ha ammesso che questa vicenda potrebbe crearle non pochi problemi: "No dai ti prego, non lo so, tu non hai capito che casino (...) Ognuno si prenderà le sue... (responsabilità, ndr)". Nelle sue parole, anche il ricordo di un'esistenza serena prima del suo ingresso a Cinecittà: "Avevo una vita così tranquilla, ero così tranquilla a casa, stavo così bene!","Forse non come pensavi" ha chiosato Ignazio Moser, determinato, ancora una volta, a inserirsi in quella crepa ormai insanabile (a questo link è possibile visualizzare il video completo). Intanto, nella diretta di Domani, Cecilia avrà la possibilità di confrontarsi con il suo fidanzato Francesco Monte, che ai microfoni di Domenica Live ha confermato di non voler rinunciare al loro amore.

