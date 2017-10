Chi è l'attrice italiana stuprata da Weinstein?/ Molestie nel nostro cinema: perché nessuno fa nomi? (Le Iene)

Chi è l'attrice italiana stuprata da Weinstein? Prosegue l'inchiesta de Le Iene Show sulle molestie nel cinema italiano: perché nessuna nomina gli "orchi"? Le ultime notizie

29 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Harvey Weinstein (Foto: LaPresse)

Prosegue l'inchiesta de Le Iene Show sul cinema italiano e le molestie di registi e produttori. Sull'onda del recente scandalo che ha travolto Hollywood e coinvolto il produttore americano Harvey Weinstein, la Iena Dino Giarrusso ha intervistato altre attrici che gli hanno raccontato di come avrebbero subito molestie e ricatti. Sono state raccolte, dunque, nuove testimonianze che confermerebbero quanto emerso nei precedenti servizi, cioè che anche in Italia ci sono vicende e storie simili a quelle d'oltreoceano. In Italia, però, ci si continua a chiedere chi sia l'attrice italiana che rischia di mettere seriamente nei guai Harvey Weinstein. Il nome resta riservato, al momento si sa che ha 38 anni e che lo ha denunciato per uno stupro avvenuto nel 2013 a Los Angeles. L'avvocato David M. Ring è il legale che si sta occupando del suo caso: «Gli abusi sessuali sono una realtà molto spesso taciuta per paura della perdita del lavoro e per vergogna. Da oltre venti anni difendo donne che hanno subito molestie sessuali: il mio primo obiettivo nel caso Weinstein è non perdere di vista i diritti legali delle assistite», ha dichiarato al Corriere della Sera.

UN'ATTRICE ITALIANA INGUAIA HARVEY WEINSTEIN

Chi è dunque l'attrice italiana che ha denunciato Harvey Weinstein per stupro? Tra le varie accusatrici c'è un'interprete italiana, la cui storia è particolarmente significativa perché è una storia di pochi anni fa. Secondo quanto stabilito dalla legge californiana, la prescrizione per i reati sessuali subentra dopo dieci anni, a meno che non ci siano prove convalidate dal Dna e che le accuse riguardino minori. Ma la violenza denunciata dall'attrice italiana risale al 2013, quindi a soli quattro anni fa, per questo il produttore cinematografico rischia un procedimento penale. A seguire l'attrice italiana è David M. Ring, che nel 2015 è stato nominato avvocato dell'anno per i successi in questo ambito. Il legale statunitense ha spiegato che il 54% delle donne che lavorano una volta nella vita sono state molestate. Inoltre, ha sottolineato che le sofferenze di questi abusi si perpetuano sulla «psicologia e nelle vite delle vittime portando a forme di inedia, di costante frustrazione e tentati suicidi».

PERCHÈ NESSUNA ATTRICE LI NOMINA?

Nella scorsa puntata de Le Iene Show hanno parlato diverse attrici, denunciando casi di molestie e abusi sessuali. Nel servizio di Dino Giarrusso hanno parlato Giovanna Rei, Giorgia Ferrero, Serena Bruni, un'attrice che è rimasta anonima e Tea Falco. Tutte sono state molestate da chi proponeva loro un lavoro, un ruolo in un film o addirittura un finto provino. Diverse le reazioni: c'è chi ha denunciato, chi è scappata e chi è invece è rimasta sconvolta e svilita. Nessuna di loro però ha fatto nomi. Molti spiegano che non bisogna sparare nel mucchio, eppure è difficile puntare il mirino visto che non emergono denunce. E nessuno forse ha l'intenzione concreta di scavare a fondo per scoprire i nomi, come se bastasse soddisfare la curiosità dei telespettatori con il racconto. Va pur detto che bisogna dare coraggio a queste donne per denunciare, bisogna dare la caccia agli stregoni anziché lanciarci in quella alle streghe.

