Christopher Castellini, il mago in carrozzina / Video, La commovente lezione di vita a Tu si que vales

Christopher Castellini a Tu si que vales: la commovente lezione di vita del mago in carrozzina che con la sua performance sull'illusionismo ha appassionato il pubblico ed i giudici.

29 ottobre 2017 Valentina Gambino

Christopher Castellini a Tu si que vales

Ieri sera è andata in onda la nuova puntata di Tu si que vales. Belen Rodriguez accompagnata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara (che ha lasciato la trasmissione), ha avuto modo ancora una volta di accogliere in studio tanti talenti che hanno allietato il programma. In giuria, per giudicare le varie performance, abbiamo trovato come sempre, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Nella giuria popolare, la simpaticissima Mara Venier che riporta l'andamento emozionale del pubblico, tra risate, momenti altamente trash e parentesi molto profonde ed emozionanti. Durante il nuovo appuntamento con Tu si que vales infatti, si è avuto modo anche di riflettere e commuoversi, anche in più di una occasione. Christopher Castellini per esempio, ha dato modo di offrire sia al pubblico che ai telespettatori, una commovente lezione di vita non indifferente: scopriamo a seguire cosa è successo nel corso della nuova puntata con del talent show andata in onda su Canale 5 nel prime time del sabato.

Tu si que vales, l'esibizione di Christopher commuove tutti: ecco la sua performance

Christopher è affetto da distrofia muscolare progressiva. Intervistato da TV2000 lo scorso 12 ottobre, ha parlato della sua malattia affermando di non avere avuto molto difficoltà durante l'infanzia: "Potevo giocare e potevo muovermi come tutti...". Il ragazzo, grazie all'illusionismo ha scoperto la vera magia della sua vita. E così, anche ieri sera durante Tu si que vales, ha lasciato i quattro giudici a bocca aperta, coinvolgendoli direttamente nel corso di uno spettacolo di magia con quattro sedie. “Anche io mi sono chiesto tantissime volte come mai sono proprio seduto su questa sedia, ma se c’è una cosa che ho capito, è che nulla accade per caso. Siamo esattamente nel posto migliore in cui potremmo essere”, ha concluso il giovane alla fine della sua performance. Tantissimi gli applausi in studio, per una lezione di vita che ha commosso tutti ed invitato a riflettere. “Bravo nella scelta dell’esperimento, ma il finale è una bella lezione. Bravo due volte, perché non è facile essere seduti su quella sedia e riuscire a pensare positivamente. Nelle situazioni di difficoltà di solito non c’è accettazione, invece tu sei passato oltre. Forse al posto tuo, io non sarei riuscita a passare oltre”, ha commentato Maria. Cliccate qui per vedere la sua esibizione.

