Domenica In/ Noemi ospite delle sorelle Parodi, pronte a celebrare Rino Gaetano (puntata 29 ottobre 2017)

29 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Domenica In

Noemi a Domenica In: la cantante sarà ospite di Cristina e Benedetta Parodi nella puntata di oggi. Sono poche le anticipazioni, ma le indiscrezioni suggeriscono la presenza in studio dell'artista, all'anagrafe Veronica Scopelliti. La musica avrà una parentesi ampia all'interno del programma di Raiuno, visto che verrà ricordato Rino Gaetano. Oggi infatti avrebbe compiuto 67 anni: nato il 29 ottobre del 1950 a Crotone, il cantautore dalla voce ruvida ha realizzato una musica immortale. Il segreto della sua longevità sta nella capacità che ha avuto di coniugare la sua attitudine all'ironia con la graffiante satira politica e sociale. La sua musica ha saputo mettere d'accordo destra e sinistra, senza risparmiare nessuna delle due parti. Impossibile catalogarlo, a differenza di altri suoi colleghi. Accessibile per certi versi, oscuro per altri, Rino Gaetano sarà protagonista di una parte della puntata di oggi di Domenica In: oggi infatti Cristina e Benedetta Parodi parleranno con la sua band.

DOMENICA IN, NINO FRASSICA OSPITE DELLE SORELLE PARODI

Nino Frassica invece è stato già protagonista della puntata di oggi di Domenica In: l'attore ha parlato del mondo dello spettacolo, riservando qualche consiglio alle sorelle Parodi, prese di mira negli ultimi tempi per gli scarsi risultati che sta ottenendo il programma sotto la loro guida. Il comico è apparso in forma dopo la paura provata in estate, quando è stato colto da un malore, per il quale ha dovuto cancellare uno show in Puglia. «Prima suonavo meglio la batteria, ora invece ho qualche problemino... Comunque era una delle mie passioni», ha raccontato a Domenica In, dove ha poi rievocato qualche sua vecchia battuta. Intanto ha già preso impegni per Capodanno, visto che è stata annunciata la sua presenza a Reggio Emilia. Il 31 dicembre parteciperà al tradizionale concerto di fine anno, che si trasformerà in uno show coinvolgente e in un viaggio musicale.

