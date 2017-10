EMPIRE 4/ Anticipazioni del 29 ottobre 2017: il ritorno di Claudia e il passato di Cookie

Empire 4, anticipazioni del 29 ottobre 2017, in prima Tv su Fox Life. Cookie decide di raccontarsi a Lucious, ma il loro incontro viene interrotto da Claudia.

Empire 4, in prima Tv assoluta su Fox Life

EMPIRE 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, domenica 29 ottobre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Empire 4, in prima Tv assoluta. Si tratta del quarto, dal titolo "Segreto di famiglia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lucious (Terrence Howard) ha l'occasione di trascorrere qualche giorno da solo con la famiglia grazie al temporaneo allontanamento di Claudia (Demi Moore). Dimostra di essere molto incuriosito del male che avrebbe fatto ai figli e visto che li vede in forte tensione, chiede che ognuno di loro riveli quale sia l'azione più brutta che ha compiuto nei loro confronti. Le parole di Hakeem (Bryshere Y. Gray) vengono fermate da Cookie (Taraji P. Henson), che in seguito si sposta verso l'Empire per controllare gli ultimi affari, scegliendo di non rispondere sul vero motivo per cui è rimasta lontana di casa per 17 anni. Nel passato, Cookie viene arrestata e sbattuta in cella con criminali di vario tipo, che non esitano ad usare la forza pur di otteenere pochi spicci. Nel presente, grazie alla vicinanza con Jamal (Jussie Smollett), Lucious ottiene che il figlio lo accompagni all'Empire per vedere come si registri un disco, mentre Andre (Trai Byers) scopre da Thirsty (Andre Royo) che la Polizia non è ancora convinta della sua posizione. Nel frattempo, Diana (Phylicia Rashad) organizza la propria vendetta contro i Lyon per ciò che hanno fatto al figlio Angelo (Taye Diggs), che di contro è caduto nel vortice dell'alcool. Andre invece incontra Pamela Rose (Teyonah Parris) per convincerla di non essere colpevole, ma l'agent capisce che sta mentendo. Nel passato, una delle detenute fa un gesto strano nei confronti di Cookie, che viene frainteso con un tentativo di aggressione. Nel presente, Andre e la madre scoprono che la banca non intende concedere loro il prestito di 100 milioni di dollari. Warren (Terrell Carter) invece fa una visita a sorpresa a Jamal ed intravvede Lucious nello studio, ma il ragazzo riesce a sviare i suoi sospetti. Poco dopo, Shine (Xzibit) entra nella stanza e scopre la verità sul conto di Lucious dopo avergli fatto sentire un pezzo che ha remixato e che provoca nel boss alcuni ricordi traumatici. Jamal decide così di raccontare al padre un episodio avvenuto quando aveva appena sei anni, ovvero quando lo ha gettato nel bidone dell'immondizia solo perché infastidito dagli amici che aveva invitato a casa. Intanto, Cookie si scontra con Diana ed è convinta che le donne del Consiglio stiano richiedendo la sua uscita, ma scopre con sorpresa che intendono in realtà supportarla. Diana invece porta avanti il suo piano e finge di voler abbandonare le ostilità, per poi incontrare il direttore di banca che ha rifiutato il prestito a Cookie, che si rivela essere suo cugino. Più tardi, Warren convince Jamal a rivelargli che cosa stia accadendo realmente al padre, rivelandogli una finta storia riguardo al passato vissuto con il genitore. Cookie invece ammette finalmente al marito di essersene andata per tanti anni solo perché si trovava in prigione a causa sua.

ANTICIPAZIONI DEL 29 OTTOBRE 2017, EPISODIO 4 "SEGRETO DI FAMIGLIA"

Nella puntata di questa sera di Empire 4, la trama ci mostrerà altri flashback sul passato di Cookie e sul periodo che ha vissuto in prigione. Lucious è infatti molto curioso di scoprire tutto quello che è successo alla moglie in quegli anni, un particolare che non le ha mai chiesto prima di adesso. Si scopre così che la donna è finita dietro le sbarre solo per proteggere il marito e che dopo una prima visita, Lucious non è mai tornato in prigione per incontrare la moglie. E proprio quando i due sembrano ritrovare la sintonia di un tempo, Claudia fa di nuovo il suo ingresso nella vita dei Lyon e cerca di impedire che il Boss ritorni all'etichetta come vorrebbe. Intanto, Warren rivela il segreto di Lucious a Diana, mentre Andre ha una buona idea per lanciare il 20x20 di Cookie, ovvero lanciare una competizione fra i diversi artisti. Hakeem tuttavia decide di tirarsi indietro perché non ritiene che qualcun altro possa batterlo, mentre Jamal decide di chiamarsi fuori dal progetto.

