FABRIZIO FRIZZI, COME STA?/ Ultime notizie, i silenzi e il saluto di Carlo Conti (condizioni di salute)

Fabrizio Frizzi, come sta? Il conduttore è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dopo essere stato colpito da lieve ischemia mentre stava registrando una puntata de L'Eredità

Fabrizio Frizzi come sta?

Fabrizio Frizzi come sta per davvero? Le condizioni di salute del noto presentatore televisivo continuano a destare una certa preoccupazione, Fabrizio Frizzi che lunedì scorso è stato colpito da una lieve ischemia mentre era impegnato a registrare una puntata de L'Eredità. L'apprensione scaturisce soprattutto dalla volontà - espressa dal presentatore attraverso i suoi familiari - di non diffondere aggiornamenti sul suo stato di salute. Nessun bollettino - così come invece era accaduto per altri vip alle prese di recente con problemi simili - è stato diramato neanche dal Policlinico Umberto I della Capitale, la struttura in cui Frizzi è stato ricoverato subito dopo il malore negli studi Rai. Quel che è certo - e che filtra da ambienti sanitari - è che Fabrizio viene monitorato costantentemente dai medici e continua a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla prassi in seguito ad episodi di natura ischemica come quello al quale è andato incontro.

FABRIZIO FRIZZI COME STA? ARRIVA ANCHE IL SALUTO DI CARLO CONTI

Se il silenzio non fa il gioco di chi si augurebbe di saperne di più su come sta Fabrizio Frizzi, è altrettanto vero che la lieve ischemia che ha colpito il conduttore Rai si è verificata meno di una settimana fa. In questo senso è lecito e fisiologico che prima di esporsi tanto i medici, quanto Frizzi, vogliano accertarsi di avere sotto controllo la situazione. Bisognerà dunque attendere un po' di tempo prima di rivedere il grande Fabrizio sugli schermi Rai nel pieno delle proprie funzioni. Ecco che allora il motto "show must go on" torna d'attualità: L'Eredità, dopo essersi fermata negli ultimi giorni facendo spazio alle repliche di Don Matteo 9, ritornerà a partire da domani nella fascia preserale che le compete. Alla conduzione una vecchia conoscenza del programma, quel Carlo Conti che venerdì sera, durante la conduzione del suo Tale e Quale Show ha lanciato un messaggio diretto proprio a Frizzi: "Poco fa ho parlato al telefono con Fabrizio Frizzi, ci sta guardando. Torna presto, abbiamo bisogno di te!".

© Riproduzione Riservata.