Francesco Monte / Grande Fratello Vip: il fidanzato di Cecilia rompe il silenzio, pronto per il confronto

Grande Fratello Vip 2017, Francesco Monte rompe il silenzio: domani sera entra nella Casa e si confronta con la fidanzata Cecilia Rodriguez, la lascerà in diretta? Le novità.

29 ottobre 2017 Valentina Gambino

Francesco Monte rompe il silenzio

La crisi esistenziale di Cecilia Rodriguez, sembra non preoccupare Francesco Monte. Mentre la sua quiete social va avanti da circa una settimana, il ragazzo ha rotto in silenzio tramite i giornali, dichiarando quanto segue: “Quella di Cecilia non è una crisi sentimentale, è un disagio esistenziale su cui si è già soffermata in passato". Questo è ciò che si legge su “BitchyF” che purtroppo, non ha riportato la fonte del piccolo trafiletto. Quattro anni di fidanzamento e le nozze quasi fissate: paura del futuro? Cecilia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, piena di certezze ma poi, durante il gioco queste sono venute a mancare. Dapprima Monte, accorgendosi dei suoi turbamenti, ha voluto essere vicino alla sua fidanzata, inizialmente con un messaggio aereo e poi rassicurandola fuori dalla Casa. Di seguito, il misterioso nuovo episodio: urla nella notte con un megafono. L'ex tronista di Uomini e Donne però, ha confessato di non essere stato lui ma dalla d'Urso, il mistero s'infittisce ed il giallo non risulta risolto. Francesco intanto, durante lo scorso lunedì sera, è stato interpellato in diretta ma non ha potuto confrontarsi con la sua fidanzata.

GF Vip 2017, Francesco Monte lascia Cecilia in diretta?

L'aspirante attore, durante la prima serata del GF Vip, pare essersela presa più con Ignazio Moser che con la sua fidanzata. L'ex sportivo infatti, è stato accusato di provarci con una persona già impegnata. Nelle ultime ore però, hanno fatto capolino i nuovi dubbi della sorella di Belen. Dopo il messaggio di Veronica, la giovane si sfoga in giardino con Ignazio: “Che casino, avevo una vita così tranquilla prima, stavo così bene“. Ignazio le risponde: “Forse non come pensavi“. E la Rodriguez approva: “Forse non come pensavo, c’hai ragione”. Secondo quanto riporta “Trash Italiano”, domani sera Francesco Monte avrà ufficialmente uno scontro/confronto con la sua fidanzata: cosa accadrà? Nel corso della serata poi, anche due eliminazioni inedite. Qualcuno vocifera che il silenzio dell'ex tronista di Taranto sia dettato dall'aver maturato una dolorosa decisione: lasciare la sua fidanzata in diretta televisiva. Dopo Luca Onestini e Soleil Sorge, si riaprono le dolorose ferite d'amore nella Casa più spiata d'Italia.

© Riproduzione Riservata.