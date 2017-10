GRANDE FRATELLO VIP A DOMENICA LIVE/ Video, Marco Predolin continuano le polemiche con Carmen di Pietro?

Grande Fratello Vip a Domenica Live: continua lo scontro in diretta tra Marco Predolin e Carmen Di Pietro? Ecco cosa è successo la scorsa settimana nel fuori onda.

29 ottobre 2017 Valentina Gambino

Domenica Live, nuovo scontro con gli ex del GF Vip?

Oggi pomeriggio ci sarà nuovamente posto a Domenica Live, per la lunga parentesi dedicata al Grande Fratello Vip 2017. Per occuparsi della seconda stagione del reality show di Endemol, Lady Cologno ha addirittura pensato bene di mettere da parte il talk show iniziale dedicato alla cronaca, la politica e l'attualità, per interessarsi agli scontri trash che tanto fanno impazzire i telespettatori da casa. E così, la parentesi domenicale dovrebbe aprirsi nuovamente con questo spaccato TV. Marco Predolin litigherà ancora con Carmen di Pietro? Un cinguettio sull'account Twitter del programma condotto dalla ruspante conduttrice napoletana, riapre possibili scenari. “Ecco il momento in cui Carmen ha oliato il corpo di Gianluca Impastato, tra le polemiche di Predolin. #DomenicaLive", scrivono su Twitter, condividendo il famoso video. La scorsa settimana, Carmen e Marco sono tornati sull'accaduto dopo il gesto offensivo di lui ai danni della showgirl. Un video dietro le quinte, ha ripreso i due mentre litigavano aspramente: “Hai fatto delle facce bavose, vergognati!”, ha affermato Carmen Di Pietro, per poi proseguire: "E' quello che mi ha dato fastidio, non il gesto in sé perché non me ne sono nemmeno accorta che mi hai toccato”.

Domenica Live, in onda il nuovo scontro tra Predolin e Carmen Di Pietro?

Marco Predolin, nel corso della lite fuori onda, ha ribattuto per le rime: “E allora perché dici che ti dà fastidio? La devi smettere di darmi in testa, anche io ho a casa delle figlie che mi guardano”. Ritornati in onda dallo studio di Domenica Live, Carmen ha poi commentato: “Io sono stata indignata dalle tue facce, una volta uscita dalla casa me ne sono accorta”. La showgirl è stata però ripresa dalla compagna dell'ex conduttore baffuto, Laura: “Se ti avesse dato fastidio, come ha dato fastidio a me, l’avresti detto subito. Lì ridevi”, ha sottolineato. Del resto, questi siparietti nella maggior parte dei casi, sembrano quasi creati ad hoc. Ed infatti, durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip, Marco Predolin e Carmen Di Pietro erano seduti l'uno accanto all'altra e condividevano video su Instagram durante una pausa. Oggi pomeriggio però, siamo più che certi che la Barbarona Nazionale, saprà regalarci la giusta dose di trash domenicale per affrontare la settimana con uno sprint in più. Nel frattempo, per visionare il video a cui facciamo riferimento, potete cliccare qui.

