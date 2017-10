Grande Fratello Vip 2017 / News dalla Casa: il messaggio di Veronica Angeloni semina il panico!

Grande Fratello Vip, News dalla Casa: il messaggio di Veronica Angeloni semina il panico tra i concorrenti ancora in gioco, dopo le parole di stima, sono arrivate le stoccate.

29 ottobre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 è tempo di profondissimi turbamenti. Veronica Angeloni, ultima eliminata dal reality show in sfida contro Jeremias Rodriguez, si è palesata nuovamente tra le quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà. Finalmente, anche per i concorrenti in gioco è arrivato l'atteso video messaggio dell'eliminato che "semina il panico". La pallavolista, ha voluto levarsi qualche sassolino dalla scarpa e tra i concorrenti "interessati", sono stati presi di mira Luca Onestini e Ignazio Moser. Inizialmente però, parole di stima per Cristiano Malgioglio, che ha ascoltato la ragazza con un sorriso: “Sono contenta di Cristiano quando lunedì mi ha visto in difficoltà, quando c’era lo schieramento, ed è venuto dalla mia parte, l’ho ringrazio perché ha dimostrato di essere sensibile. Penso tu sia sensibile, come le nonnine sei ogni tanto anche un po’ pettegolo, ma credo tu abbia ancora tanto da dare". Il messaggio dell'ex concorrente non si è fermato qui ed è proseguito parlando anche degli altri concorrenti ancora in gioco. “Mi mancate tantissimo e volevo rassicurarvi, Pumba c’era! Mi raccomando: non fidatevi troppo di tutti, andate molto a sensazione, io sono con voi!”, ha affermato Veronica rivolgendosi ad Ivana Mrazova e Giulia De Lellis.

GF Vip 2017, il messaggio di Veronica stravolge gli animi della Casa

Veronica Angeloni, nel suo messaggio ha dedicato parole di affetto anche nei confronti di Cecilia Rodriguez: “Cechu mi manchi! Ti seguo e sono con te, mi raccomando forza! Vedo che è un periodo delicato, mi dispiace non essere lì accanto a te per confortarti. Segui il tuo istinto". Poi le stoccate, prima partendo con Ignazio Moser: “Sei stato un po’ una delusione. Ogni volta che sono venuta da te, sono venuta per chiarire perché ci tenevo. Ho visto che c’era un cambiamento e te l’ho chiesto, sono stata corretta. Ogni volta che ti chiedevo motivazioni, non mi guardavi negli occhi e un uomo guarda negli occhi sempre. Non capisco se sei una persona sincera o uno stratega, non lo sto capendo". E poi concludendo con Luca Omestini: "Credo tu sia una persona intelligente, che faccia tante domande per conoscere le persone, non per interesse di conoscerle ma per scoprire i punti deboli. Quando abbiamo parlato in sauna, io ero felicissima di aver chiarito, probabilmente sono ingenua, ma sicuramente non sono come mi hai definita tu con il tuo amico Ignazio “una donna di merd*, una donna con il cervello di una nocciolina”. Il rispetto per una persona, per una donna, ci vuole sempre, e lì è venuto a mancare. Tu sei una persona che gioca molto bene sui vari piani: l’amicizia, la simpatia e l’amore e non so dove ti porterà, spero per te lontano. Preferisco passare da ingenua perché ho vissuto di sport per una vita, però essere sono stata pura e lineare". Questa incursione, ha sicuramente acceso gli animi già turbati dei concorrenti. Domani, durante la diretta del lunedì sera del Grande Fratello Vip, si riaffronterà il tema?

© Riproduzione Riservata.