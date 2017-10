IL TRADITORE DI FORTE ALAMO/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford (oggi, 29 ottobre 2017)

Il traditore di forte Alamo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Glenn Ford e Chill Wills, alla regia Budd Boetticher. Ma ecco la trama del film nel dettaglio

29 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GLENN FORD

Il traditore di Forte Alamo va in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017 alle ore 17.00. Una pellicola di genere western che è stata diretta da Budd Boetticher nel 1953 mentre il cast è composto invece da Glenn Ford, Chill Wills e Julie Adams, a cui si sono uniti attori come Victor Jory, Hugh O'Brian, Jeanne Cooper, Guy Williams e Dennis Weaver. Si segnala inoltre che il soggetto è a cura dello scrittore americano Niven Busch, conosciuto per il best seller Duel in the Sun, romanzo che ha dato vita al film di King Vidor dal titolo Duello al sole. La fotografia è stata curata invece da Russell Metty, mentre la scenografia è stata affidata a Alexander Golitzen, per musiche composte da Frank Skinner. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL TRADITORE DI FORTE ALAMO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il film si concentra sul militare volontario John Stroud, a cui viene affidato il compito di proteggere le famiglie rimaste ad Alamo. I messicani stanno infatti avanzando attraverso il territorio, ma Stroud scoprirà che il nemico ha distrutto tutte le case del circondario e gli abitanti, con la sola eccezione di un ragazzo. Decide così di adottarlo, scoprendo al tempo stesso che i veri responsabili del massacro sono dei texani guidati da Jess Wade. Le azioni di Stroud spingeranno tuttavia l'ufficiale in comando ad ordinarne la prigionia, da cui il soldato riuscirà a fuggire prima della propria esecuzione. Pur di vendicarsi di quanto fatto da Wade, Stroud deciderà alla fine di unirsi ai suoi uomini e di nascondere i suoi reali sentimenti, riuscendo a fermare il gruppo prima che assaltino un convoglio su cui stanno viaggiando dei profughi. Wade tuttavia riuscirà a fuggire, mentre Stroud verrà arrestato e conoscerà Beth Anders, a cui rivelerà la verità sul proprio conto. I soldati saranno in seguito costretti a fronteggiare i messicani, una situazione analoga a quella vissuta da Stroud in precedenza e grazie a cui riuscirà a ripulire la propria reputazione agli occhi del Tenente.

