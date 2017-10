L'ISOLA DI PIETRO/ Anticipazioni ultima puntata: Alessandro è davvero un assassino? (finale di stagione)

L'Isola di Pietro, anticipazioni del 29 ottobre 2017, in prima Tv su Canale 5. Alessandro confessa il delitto di Samuele, ma Elena crede che sia innocente. Sarà la verità?

L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta su Canale 5

L'ISOLA DI PIETRO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 29 ottobre 2017, Canale 5 trasmetterà l'ultimo episodio de L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Elena riesce finalmente a vedere un futuro con Alessandro, dopo aver deciso di comune accordo con Giovanni che la loro storia non può continuare. Il procuratore decide però di farle una sorpresa e di farle rivedere Samuele, invitandola a pranzo a casa del fratello. Elena rimane inorridita alla vista di colui che l'ha violentata anni prima, ma la cosa passa inosservata agli occhi di Alessandro. Samuele invece approfitta di un momento privato per sottolineare alla donna che non rivelerà a nessuno che cosa è accaduto tanti anni prima, riuscendo a conquistare uno schiaffo in pieno volto. Nel frattempo, Riccardo è ancora sconvolto per la morte di Diana ed ammette dietro le insistenze di Pietro di essere il vero responsabile dei danni all'auto di Grazia. Il medico gli propone inoltre di lavorare per lui per ripagare la donna, ma mentre si trovano sulla spiaggia il ragazzo inizia a sentirsi male e deve essere ricoverato d'urgenza. Si scopre così che ha una grave malformazione al cuore e deve subire un intervento d'urgenza. Più tardi, Ines rivela al medico di essere sul punto di trasferirsi e di voler vendere casa per lasciare definitivamente Carloforte, forse con la speranza di spingere Pietro a fare pace con i sentimenti che prova nei suoi confronti. Caterina invece trova diversi indizi a casa dei genitori che le fanno nascere dei sospetti sulla propria nascita. Cerca così alcune foto che risalgono al periodo in cui Grazia sarebbe dovuta essere incinta e scopre che in quegli anni non aveva alcun pancione. Decide quindi di affrontarla, ma la donna ammette solo di averla adottata da una ragazza inglese. Caterina lascia la casa del tutto sconvolta ed in lacrime, trovando conforto fra le braccia di Pietro. Elena però ascolta le sue parole con un forte senso di colpa e decide di dirle tutta la verità, riuscendo solo ad alimentare la rabbia dell'adolescente. Intanto, Carloforte viene presa di mira da una serie di incendi che fanno nascere i sospetti nelle autorità. Sembra infatti che siano tutti collegati con quanto avvenuto alla Tonnara ed alcuni indizi portano fino a Marcello, il fratello di Riccardo e uomo di fiducia di Samuele. Alessandro invece entra in crisi per i propri sentimenti ed alla fine decide di non lasciare la moglie, anche se innamorato di Elena. Quest'ultima si butta quindi a testa bassa nel caso e riesce ad ottenere l'aiuto di Marcello per incastrare Samuele. L'uomo rivela infatti di aver fatto parte di una banda di piromani, ma nega qualsiasi coinvolgimento con quanto avvenuto alla Tonnara. Dopo aver capito la verità su quanto accaduto la notte della festa di tanti anni prima, Alessandro decide di affrontare il fratello a viso aperto e si presenta a casa sua, aggredendolo perché confessi di aver abusato di Elena.

ANTICIPAZIONI DEL 29 OTTOBRE 2017, EPISODIO 6

Siamo arrivati all'ultima puntata de L'Isola di Pietro e la trama sta per sciogliere tutti i nodi che si sono creati fin dall'inizio della narrazione. Il caso si complicherà ancora di più quando il corpo di Samuele verrà ritrovato privo di vita nella propria abitazione. Gli indizi portano inoltre fino ad Alessandro, ritrovato in stato di shock e del tutto coperto di sangue a bordo della sua barca. Il problema più grande è rappresentato in realtà dallo stesso Alessandro, che confesserà alla protagonista di aver ucciso il proprio fratello, anche se non riuscirà a fornire particolari significativi a causa del forte shock. Elena dovrà quindi fare di tutto per trovare le prove che possano dimostrare la sua innocenza, mentre Pietro dovrà fare i conti con le numerose menzogne che Grazia ha raccontato a Caterina per tanti anni. Anche se la ragazza ha infatti saputo direttamente da Elena di essere sua figlia, il medico è convinto che Grazia abbia nascosto ancora qualcosa riguardo alla nascita dell'adolescente.

© Riproduzione Riservata.