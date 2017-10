L'Isola di Pietro 2 / Ci sarà? Le anticipazioni sulla seconda stagione della fiction con Gianni Morandi

L'Isola di Pietro 2 ci sarà oppure no? Gli ottimi ascolti e il successo di Gianni Morandi fanno sperare di sì ma cosa succederà a livello di trama? Ecco i primi indizi

29 ottobre 2017 Hedda Hopper

L'Isola di Pietro 2 ci sarà? La domanda è lecita proprio nel giorno in cui assisteremo alla messa in onda del finale di questa prima stagione. Gianni Morandi tornerà a vestire i panni del pediatra a capo di questa sua strana famiglia tutta da ricostruire a cominciare da Elena e la nipote, Caterina. La donna ha finalmente detto la verità su quello che è successo quindici anni prima, un violento evento che l'ha portata a fuggire dall'isola di Carloforte e lasciare la sua vita di sempre proprio per dare alla luce la sua bambina all'insaputa di tutti. Il suo ritorno sull'isola è legato ad uno strano incendio alla Tonnara che, dopo le prime indagini, si rivelerà subito essere di origine dolosa. Da qui in poi si è aperto uno scenario fatto di bugie e sotterfugi che hanno portato a galla verità incredibile da giovani prositute a tradimenti e le rivelazioni di Elena alla figlia che adesso conosce tutto sulla sua vera madre. Anche la violenza su Elena sembra essere risolta, e allora quali saranno i colpi di scena che potrebbero dare vita alla seconda stagione?

OTTIMI ASCOLTI E L'ANNUNGIO DI GIANNI MORANDI

Non sappiamo ancora quali potrebbero essere i dettagli ai quali appigliarsi per dare vita ad una nuova stagione de L'Isola di Pietro ma quello che è certo è che le nuove puntate ci saranno e si sta già lavorando per il futuro. Ad annunciarlo è stato lo stesso Gianni Morandi che, in conferenza stampa, ha subito preso la palla al balzo per dire che un seguito ci sarà e che si stava già parlando de L'Isola di Pietro 2. Gli ascolti non hanno fatto altro che confermare il successo della fiction e questo lascia pensare che un seguito non solo sia possibile ma sia dovuto ad un pubblico sempre rimasto fedele alle storie di Carloforte e ai suoi protagonisti, ma cosa ne sarà della trama della nuova stagione? Sembra proprio che il finale in onda questa sera possa aprire un nuovo scenario che sarà sviluppato proprio nel seguito della fiction.

