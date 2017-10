Le Iene/ Anticipazioni e diretta puntata 29 ottobre: il caso Anna Frank dei tifosi della Lazio

Le Iene tornano in onda oggi, domenica 29 ottobre con il caso Anna Frank dei tifosi della Lazio, il faccia a faccia tra Platinette e il suo hater e un reportage sul Congo.

29 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Le Iene

Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani, oggi, domenica 29 ottobre, conducono una nuova puntata de Le Iene. A partire dalle 21.20 su Italia 1 andrà in onda un nuovo appuntamento dello show più irriverente della televisione italiana che, da anni, porta a galla attraverso servizi e inchieste speciali anche realtà dure e nascoste. Tanti gli argomenti e i servizi della puntata odierna, a partire da quello dedicato al caso dei tifosi della Lazio che hanno affisso sulla curva sud dello Stadio Olimpico immagini di Anna Frank, giovane vittima-simbolo della Shoah con la maglia della Roma. Sul caso, in settimana, è intervenuto l’allenatore Sinisa Mihajlovic che ha detto: «Anna Frank? Non conosco questa storia, questa mattina non ho letto i giornali… Sono un po’ ignorante da questo punto di vista…». Le parole del tecnico granata hanno scatenato accese polemiche che hanno spinto poi Mihajlovic a scusarsi pubblicamente: “Io sono contro ogni tipo di razzismo. Non avendo letto il “Diario” di Anna Frank e non avendo saputo cosa fosse successo la sera prima, ho preferito non parlare dell’argomento. A noi a scuola insegnavano di Ivo Andric, premio Nobel per la letteratura dell’ex Jugoslavia”. Le sue parole, però, hanno suscitato molte critiche. Stefano Corti e Alessandro Onnis metteranno così alla prova Sinisa Mihajlovic sottoponendolo ad un test sui principali personaggi storici degli ultimi anni. Infine, prima dei saluti, gli consegneranno Il diario di Anna Frank, una delle testimonianze più toccanti della Shoah.

LE IENE ANTICIPAZIONI DI OGGI: TUTTI I SERVIZI DELLA SERATA

Dopo Emma Marrone, Alba Parietti e Vittorio Sgarbi, anche nella puntata odierna de Le Iene ci sarà il faccia a faccia tra un personaggio famoso e un suo hater. Questa sera, protagonista del confronto sarà Platinette che incontrerà un utente che, in diverse occasioni, sui social, gli ha scritto commenti molto offensivi. Sulla scia dello scandalo del produttore americano Harvey Weinstein, Dino Giarrusso continua la sua inchiesta nel mondo del cinema italiano, incontrando attori e attrici che, nel corso della carriera, hanno subito violenze sessuali. Luigi Pelazza racconta, in un reportage, la Repubblica del Congo, luogo ricco di cobalto, minerale utilizzato per costruire le batterie elettriche di ultima generazione. L’inviato de Le Iene porterà a galla lo sfruttamento minorile contro l’estrazione di questo minerale mettendo anche in evidenza le pericolose condizioni in cui lavorano i minatori che scavano a mano tunnel in miniere non autorizzate.

