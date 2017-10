MAX DEI FICHI D'INDIA/ "Io distrutto dalla chirurgia plastica": la testimonianza della moglie (Domenica Live)

Max dei Fichi d'India: il comico ha rischiato di morire a causa della chirurgia estetica alla quale si è sottoposto. Il racconto choc della moglie Manuela a Domenica Live.

29 ottobre 2017 Emanuela Longo

Domenica Live, la testimonianza di Max Cavallari

Voleva vivere meglio ed essere più felice e in pace con se stesso, ma Max Cavallari dei Fichi d'India, a causa della chirurgia estetica ha rischiato di morire. A raccontare il dramma vissuto dal comico è stata la moglie, Manuela Russo, ospite oggi nella trasmissione Domenica Live, la quale ha reso pubblico quanto avvenuto nei mesi scorsi, dopo la decisione del marito di sottoporsi ad un intervento di liposuzione per ridurre il girovita. La dieta (anche con il metodo Lemme), a Max non sarebbe bastata e così avrebbe deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico i cui esiti sono stati drammatici. Il nome del chirurgo chiaramente non è stato fatto, ma i retroscena narrati da Manuela, anche lei in parte vittima delle conseguenze dannose della chirurgia estetica sono stati davvero raccapriccianti. A detta della donna, dopo l'intervento Max si sarebbe ritrovato con un cumulo di sangue all'altezza dell'addome. Da qui la decisione di sottoporsi a delle punture che il medico definiva "Acqua di Lourdes" per i loro effetti miracolosi. Tuttavia, di miracoloso non avevano proprio nulla poiché presto sarebbe sopravvenuta una forte febbre e malessere generale tale da aver portato il comico a rivolgersi ad un altro medico per una incisione d'urgenza.

CONSEGUENZE ANCHE PER LA MOGLIE

A raccontare la sua disavventura è stato lo stesso Max Cavallari che in un filmato ha raccontato la sua drammatica esperienza. Mostrando l'addome è stato evidente l'accumulo, "penso sia sangue fermo o pus, non so", ha detto l'attore, mostrando poi la "cicatrice stortissima" che gli farebbe ancora molto male. "Tutte le notti da quando sono andato dal Dott. Alfredo di Napoli che mi ha salvato la vita, ho un incubo. Volevo morire, lui mi ha bucato con un ferro, lo sogno sempre", ha raccontato. Adesso Max ha ammesso di prendere la vita in modo diverso: "sono un fico più maturo, ho avuto paura, mi son visto morire, prendo la vita in modo diverso", ha detto. Secondo il racconto della moglie Manuela, attualmente Max è stabile. "Adesso stiamo cercando di fare altre consulenze", ha detto la donna. Anche lei, ha raccontato di aver riscontrato conseguenze negative: "Anche io ho fatto un addome e una liposuzione alle gambe e anche le mie gambe sono molto brutte", ha riferito.

