Marco Della Noce/ Il comico-meccanico Ferrari torna a teatro grazie agli amici di Zelig (Domenica Live)

Marco Della Noce, il ritorno in tv e a teatro del comico "capomeccanico" della Ferrari. A Domenica Live il racconto degli ultimi giorni, lo spettacolo con gli amici di Zelig

29 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Marco Della Noce, comico di Zelig in crisi (LaPresse)

È bello e significativo che qualche settimana dopo la denuncia pubblica della sua condizione di senzatetto e di indigente, Marco Della Noce non solo torni in tv ancora Domenica Live nella puntata di oggi dove si parlerà di vip senza più la casa, ms soprattuto è tornato due giorni fa sul palco per fare quello che gli riesce meglio, ridere. Marco Della Noce ritrova il sorriso,ad aiutarlo gli amici del Cafè Real di Lissone e i colleghi di lavoro, gli artisti di Zelig che con lui hanno condiviso i momenti più belli della carriera: per un progetto benefico organizzato dalla cooperativa sociale onlus “la Grande Casa”, venerdì sera sarà a Desio, al teatro «Il Centro» è tornato a far ridere il pubblico chiamato a gran voce dai colleghi che lo hanno sostenuto in questi mesi di difficoltà economiche dopo la separazione e il pignoramento della sua partita Iva.

IL RITORNO IN TV DOPO AVER DORMITO IN AUTO

Claudio Batta, Andrea Di Marco, Alessandra Ierse, Gigi Rock, Pablo Scarpelli e Giorgio Verducci assieme appunto a Marco Della Noce sono stati i protagonisti della serata benefica in programma per aiutare la comunità per minori «La Mongolfiera» di Desio: «"Ringrazio la gente, sono stato accolto in maniera meravigliosa, credo sia andato davvero tutto bene. Quello che mi è capitato sono sicuro mi servirà per imparare qualcosa, nulla succede per caso», ha spiegato dopo lo spettacolo comico lo stesso Della Noce davanti ai taccuini de Il Giorno, appena smessi i panni del capotecnico della Ferrari più amato di Zelig, quell’Oriano Ferrari che ancora tutti ricordano con simpatia. «Me l'avevano detto in tanti, finché non tocchi il fondo non puoi risalire», ha spiegato con commozione l’attore appena tornato sulla scena. Oggi a Domenica Live forse racconterà anche questo nuovo inizio che di certo non può che essere un raggio di luce in un periodo di buio pesto.

