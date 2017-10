Masterchef Italia 6/ Su TV8 le repliche dell'ultima stagione: anticipazioni puntata 29 ottobre

Masterchef Italia 6, anticipazioni e informazioni sul nuovo appuntamento in replica che andrà in onda questa sera, domenica 29 ottobre su Tv8, ecco tutte le prove.

29 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia 6

Per gli appassionati dei programmi dedicati alla cucina, su Tv8 continuano le repliche di Masterchef Italia 6. Oggi, domenica 29 ottobre, a partire dalle 21.20, andrà in onda la decima puntata della sesta stagione di Masterchef Italia, trasmessa per la prima volta lo scorso 23 febbraio. I concorrenti ancora in gara si sottoporranno al giudizio dei quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco che, con la finale sempre più vicina, sono sempre più esigenti non perdonando ai concorrenti neanche la più piccola distrazione. A sfidarsi nel 19esimo episodio saranno Cristina, Gloria, Loredana, Margherita, Michele G., Valerio. L’episodio si aprirà con la Mystery Box, dedicata questa sera alle opere liriche. Davanti a sei sedili da teatro i concorrenti avranno sei scatole contenenti la locandina di un'opera lirica, ciascuna corrispondente ad una ricetta dedicata ad un'opera o al suo compositore. I concorrenti cercheranno così di riproporre alla perfezione la ricetta. Nell’invention Test, i concorrenti saranno alle prese con ingredienti davvero rari come pale di fichi d'India, plancton, limoni di mare.

MASTERCHEF 6, LE ANTICIPAZIONI DEL NUOVO APPUNTAMENTO

Nel 20esimo episodio, secondo step della nona puntata di Masterchef Italia 6, i concorrenti ancora in gara saranno alle prese con la prova in esterna. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco e i concorrenti si ritroveranno nel Palazzo dell’Arte di Milano. Ospiti dell’episodio saranno Lorenzo Sandano e Paolo Vizzari. Un concorrente avrà il vantaggio di assegnare quattro ingredienti nascosti sotto quattro scatole. Durante la prova del Pressure Test, i concorrenti dovranno preparare quattro cestini da pranzo personalizzati per ciascuno dei giudici: primo di pasta e secondo di pesce con contorno per Caro Cracco, secondo di pesce e contorno per Joe Bastianich, primo di pasta e polpette con contorno per Bruno Barbieri, vellutata e insalata mista per Antonino Cannavacciuolo. L’episodio, infine, si concluderà con il classico duello che porterà all’addio di un concorrente. Chi sarà costretto a togliersi il grembiule abbandonando il sogno di diventare il Masterchef Italia 6?

