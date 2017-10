NCIS 14/ Anticipazioni del 29 ottobre 2017: un omicidio "a cavallo" per Gibbs

NCIS - Unità anticrimine 14, anticipazioni del 29 ottobre. La squadra dovrà indagare sul ritrovamento di alcune ossa di scimmia ed una morte sospetta

NCIS - Unità Anticrimine 14, in prima Tv su Rai 2

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 29 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 22°, dal titolo "Carne e ossa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante un inseguimento della Polizia, un motociclista riesce a nascondersi all'interno del camion del complice ed in seguito lo uccide. Dato che la vittima era un Marine, l'NCIS viene incaricata di individuare il colpevole. Grazie alle tracce presenti sul posto, Torres (Wilmer Valderrama) intuisce che il colpevole potrebbe essere qualcuno di sua conoscenza, dato il collegamento fra una moto da cross ed una rapina avvenuta qualche ora prima del delitto. Analizzando le immagini della videosorveglianza sul rapinatore, Torres identifica subito il mezzo che ha usato per il colpo e rivela che si tratta di una moto da cross che ha usato in passato, per un caso sotto copertura. Diverso tempo prima, Torres si era infatti infiltrato di una gang per incastrare il capo Mitch Monroe (Tony Sancho) grazie al legame con uno dei suoi uomini, l'unico a cui ha rivelato la sua vera identità. Gibbs (Mark Harmon) decide di rintracciare Royce Layton (Johnny Ray Gill) perché potrebbe essere uno dei bersagli del rapinatore assassino, ma rifiuta di far partecipare Torres alle indagini in modo attivo. Il leader dell'NCIS porta infatti con sé Bishop (Emily Wickersham) per interrogare Monroe e scoprono che una terza persona potrebbe aver reclutato i suoi ex uomini per riavviare la gang. A causa delle parole del detenuto, la squadra inizia a temere che Torres possa subire delle ritorsioni e Gibbs decide di farlo partecipare in seguito ad un attentato diretto all'agente. Un'esplosione ha infatti quasi rischiato di ucciderlo e secondo Quinn (Jennifer Esposito) la fidanzata della vittima potrebbe avere qualche informazione utile. Reagan Reilly (Kate Cobb) rivela in seguito che il Caporale era invischiato con alcuni uomini in un affare che comprendeva il fantacalcio, con cui aveva iniziato a scommettere. Ammette inoltre di avergli piazzato un localizzatore in auto, convinta che la tradisse, e di averlo seguito fino ad una pista di moto cross. Dopo aver individuato un certo Alonso come nuovo leader della gang e possibile sospettato, Torres decide di rintracciare Royce e di chiedergli di infiltrarsi nuovamente fra i criminali. Nel frattempo, Abby (Pauley Perrette) trova il cellulare usato per attivare lo smartphone collegato con il detonatore dell'esplosione e scopre che è stato abbandonato in una zona molto vicina alla casa di Alonso. La squadra scopre però che sia lui che il suo amante sono stati uccisi durante il sonno e Torres intuisce che il colpevole è stato Royce. Mentre si trova sul posto, una voce sconosciuta e contraffatta contatta l'agente e gli intima di interrompere l'indagine, minacciandolo di rivelare un suo segreto al resto della squadra. Gibbs intuisce tuttavia che l'agente stia nascondendo qualcosa e gli intima di rivelare la verità. Torres incontra poi Royce e scopre che ha una registrazione che dimostra il tranello tirato a Monroe per arrestarlo. Dopo averlo messo fuori combattimento, Royce si allontana a gran velocità in moto, ma Torres lo insegue sul suo mezzo e lo ferma.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 OTTOBRE 2017, EPISODIO 22 "CARNE E OSSA"

L'NCIS viene chiamata per indagare su un delitto avvenuto al Rock Creek Park, dove il sergente Dawson stava perlustrando la zona in groppa al suo cavallo. Secondo i primi indizi, sembra che il Sergente Remi Tanner si sia schiantato contro una delle rovine lasciate in seguito alla ristrutturazione della Casa Bianca avvenuta nel 1950. In base agli indizi, sembra che la vittima sia stata uccisa la notte precedente, in un orario in cui il parco era chiuso al pubblico. Poco dopo ed in modo del tutto fortuito, McGee scopre un cimitero di animali e grazie alle ossa Abby riconduce i resti ad una specie particolare di scimmie tipiche dell'Africa occidentale. Risulta inoltre che la vittima aveva fatto di recente un viaggio in Liberia, una delle zone in cui è presente la specie in via di estinzione e si suppone che facesse parte di un contrabbando illegale di animali.

