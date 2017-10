Oroscopo di oggi 29 ottobre 2017 di Paolo Fox

Oroscopo di oggi, domenica 29 ottobre 2017, di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Previsioni di Cancro, Capricorno, Ariete, Scorpione e tutti gli altri segni.

29 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 29 OTTOBRE 2017

Ora andiamo ad analizzare segno per segno tutto l'oroscopo di Paolo Fox fatto a LatteMiele per oggi domenica 29 ottobre 2017. Partiamo dal Sagittario e dal Cancro che andiamo a vedere nello specifico. Il Sagittario è meno interessato all'amore e più attento al lavoro e i risultati in ambito professionale che stanno arrivando dopo un inizio pesante. Da novembre l'amore può diventare favorevole anche grazie a Venere e a Marte. Saturno nel segno convalida le idee e dà un certo peso Il Cancro viene da una storia d'amore finita male che non deve diventare un chiodo fisso. Adesso può piacere anche una persona che non si sa però se ci sta oppure no. Da novembre si riceveranno delle importanti risposte. Bisogna essere un po' cauti nelle reazioni e nelle relazioni. C'è però necessità di stimoli, di emozioni forti e di relazioni che possono essere molto belle a livello fisico.

I SEGNI IN CRESCITA

Passiamo ai segni zodiacali in crescita per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Questa giornata rilancia le idee del Capricorno che deve cercare di definire meglio alcuni rapporti emotivi e anche alcune situazioni a livello contrattuale dove ci sono un po' di ombre. Attenzione però perché il futuro sembra sorridere e non poco. I Pesci sono motivati nel fare, hanno voglia di mettere le loro idee in pratica nel lavoro e convinti di poter riuscire grazie anche all'aiuto di qualcuno molto vicino. C'è uno spirito di assistenza verso gli altri, con la voglia di ottenere un risultato. I Gemelli cercano la tranquillità con questa domenica che regalerà assolutamente delle belle sorprese. Nonostante alcuni pianeti continuino ad essere in opposizione è una domenica dove si può pensare che novembre sarà un mese migliore di ottobre e che porterà a delle risposte interessanti. Si cerca sempre e comunque di essere attivi almeno psicologicamente, per non ritrovarsi ad affrontare errori fatti in passata.

QUALI SONO I SEGNI IN DIFFICOLTÀ?

Partiamo il nostro consueto giro nell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 29 ottobre 2017, ai microfoni di LatteMiele con i segni in difficoltà. Il Cancro si può trovare condizionato da una storia d'amore che è finita improvvisamente. Non deve tutto diventare un chiodo fisso, ma sicuramente si può riuscire a ragionare in merito al futuro. Ci sono delle difficoltà per la Vergine che da segno di Terra però affronta tutto con logica e determinazione. Nonostante i problemi non ci si abbatte e si combatte con il coltello tra i denti. Lo Scorpione è ancora molto teso, ma non ferma quelle che sono le sue ambizioni. Nonostante si siano vissute ansie nell'ultimo periodo c'è qualcuno che si sta rialzando, nonostante qualcuno continui ad essere contro e a mettere bastoni tra le ruote. L'Acquario si sente frustrato e prende cura del suo fisico. Bisogna evitare di strappazzarsi o si pagheranno le conseguenze.

© Riproduzione Riservata.