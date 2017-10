PADRI E FIGLIE/ Su Rai 3 il film con Russell Crowe e Amanda Seyfried (oggi, 29 ottobre 2017)

Padri e figlie, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Russell Crowe e Amanda Seyfried, alla regia Gabriele Muccino. La trama del film nel dettaglio.

29 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST RUSSELL CROWE

Padri e figlie, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 29 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica del 2015 che è stata diretta da Gabriele Muccino (La ricerca della felicità, Sette anime, Quello che so sull'amore) ed interpretata da Russell Crowe (Il gladiatore, A beautiful mind, Robin Hood) che è anche produttore della pellicola, Amanda Seyfried (Mamma mia, Lovelace, Mean girls) e Aaron Paul (Need for speed, Exodus, la serie tv Breaking bad). Il film racconta la storia del rapporto fra un padre e una figlia nell'arco di 25 anni. Fra i produttori del film figurano anche Andrea e Raffaele Leone, figli del celebre regista Sergio. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PADRI E FIGLIE, LA TRRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Jake Davis (Russell Crowe) è uno scrittore di successo e vincitore di un premio Pulitzer e vive a New York con la moglie e la figlia Katie (Kylie Rogers). Tornando da una premiazione che l'ha visto vincitore, Jake litiga con la moglie mentre è al volante della sua auto. Proprio a causa di questa distrazione la famiglia rimane coinvolta in un terribile incidente. La moglie di Jake muore sul colpo, mentre lui subisce gravi danni neurologici. Dopo una lunga degenza in ospedale l'uomo rimane vittima di crisi periodiche ed è quindi giudicato inadatto a crescere da solo la figlia uscita indenne dall'impatto, che viene affidata alla zia Elizabeth (Diane Kruger). Lei e Jake però non vanno d'accordo, e questo è da ostacolo anche al rapporto dell'uomo con la figlia. Nel frattempo, il nuovo libro di Jake si è rivelato un flop e quindi l'uomo non è più in grado di badare economicamente alla piccola. Gli zii avviano la pratica per adottare Katie, mentre Jake non può far nulla per impedirlo. Passano 25 anni. Katie (Amanda Seyfield) è ora una donna adulta, che lavora come assistente sociale. La sua vita privata è estremamente sregolata e punteggiata da incontri casuali e occasionali con numerosi uomini, con cui però non riesce mai a instaurare un rapporto stabile. Per lavoro le viene affidato il caso della piccola Lucy, una bambina che ha perso la madre e di cui il padre non vuole occuparsi. Per Katie è un modo di rivivere la propria infanzia, e prendendosi cura della piccola imparerà a vedere in prospettiva la propria vita e rivalutare la figura paterna.

© Riproduzione Riservata.